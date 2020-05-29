Похоже, что 29 мая станет последним теплым и солнечным днем на этой неделе и начале следующей. Синоптики рассказали, каким будет начало лета в Пермском крае.

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что в пятницу на территорию Пермского края будет оказывать влияние промежуточный антициклон. Порадует солнечная, без осадков погода с температурой воздуха ночью +4…+9°, днем +20…+24°, по северу до 17°.

В субботу 30 мая через территорию региона будет смещаться холодный фронт, из-за которого в Прикамье ночью по северной половине края пойдут дожди. Температура воздуха в регионе начнет понижаться.

В воскресенье 31 мая и ночью в понедельник в Пермском крае станет еще прохладнее. Минимальная температура воздуха +2…+7°. Днем при небольшой облачности будет не выше +12…+17°.

В понедельник 1 июня днем вторжение арктического воздуха продолжится. Будут идти кратковременные дожди на большей части края. При этом с Нижнего Поволжья на территорию региона смещается циклон, который принесет на юго-восточную часть Пермского края сильные дожди 15-20 мм. Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне всего +9…+14°.

Во вторник 2 июня по предварительному прогнозу погода не изменится.

Начало календарного лета будет холодным. Средняя суточная температура воздуха в Пермском крае на 1 - 2 июня ожидается на 4° ниже климатической нормы и будет на уровне +5...+9°.