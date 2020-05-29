«Нож торчал из шеи». В Перми убили 18-летнего парня

- Трагедия произошла между 0.00 и 1.00 28 мая. Во дворе одного из домов в микрорайоне Комсомольский стояла компания молодых людей, друживших с детства: Сергей, Валерий, Дмитрий, всем по 18 – 19 лет, с ними была 14-летняя девушка.

Как дальше разворачивались события, корреспонденту «КП» рассказала подруга участников конфликта Мария* (имя изменено по просьбе героя - Ред.)

- Дмитрий и Сергей в ту ночь поссорились, - рассказывает Мария - Сережа оскорбил Диму, началась потасовка. Сергей ударил Дмитрия кулаком, Дима не выдержал и достал нож, он всегда его носил с собой для самообороны.

Дальше, по словам Марии, Дмитрий нанес Сергею удар ножом в шею. Третий парень - Валерий - пытался спасти друга, перекрыв артерию рукой.

-Тогда Дмитрий напал и на него, - продолжает Мария. - Какие конкретно травмы получил Валера, я не знаю, но больше защищать друга он не мог. И Дмитрий пошел добивать Сергея, который пытался уползти. Девушка Димы кричала, чтобы он остановился, но Дима уже не контролировал себя. Ударив ножом еще несколько раз лежащего и истекающего кровью Сергея, Дима убежал. Его подруга вызвали скорую и бросилась вслед за ним.

В пресс-службе Пермской станции скорой помощи сообщили, что вызов о происшествии поступил 28 мая в 1.28:

- Когда бригада врачей приехала на вызов, на месте происшествия уже работали правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе скорой помощи. - 18-летний молодой человек с ножом в шее скончался до приезда скорой. Еще один пострадавший 19-летний пермяк с резаной раной кисти отказался от госпитализации.

Задержали Дмитрия, по словам знакомых, утром этого же дня в микрорайоне Пролетарский.

-В квартире у деда его девушки, - рассказывает Мария. - Куда он пришел после совершенного. Он написал признательное заявление, сейчас под стражей.

Оперативный комментарий в правоохранительных органах «КП» получить не удалось.

- Сергей был хорошим, добрым парнем, - рассказывают об убитом его друзья. - Вежливый, улыбчивый, всегда был готов помочь. Он жил с бабушкой. Родители умерли, когда он был еще совсем маленький.

Подозреваемый жил с отцом-инвалидом и бабушкой, которую, как говорят, последнее время избивал.

- Маму он потерял год назад, - говорят знакомые Дмитрия. - С детства он был спокойным, но в 14 лет начал вести нездоровый образ жизни, а последнее время появилась какая-то агрессия к окружающим, в том числе и друзьям. Но никто и подумать не мог, что он способен на такое.

Завтра Сергея похоронят. Похороны организуют друзья убитого. Так как единственному родственнику - бабушке - не потянуть расходы на погребение внука.

Комсомольская правда приносит соболезнования родственникам и близким убитого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама полночи сидела над телом сына». В Перми шампуром закололи 17-летнего студента

До приезда полицейских обвиняемый пил водку и говорил, что не хотел этого делать (подробнее...)