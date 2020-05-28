Депутаты требуют сохранять социальные расходы

Майское пленарное заседание Пермской городской Думы состоялось в режиме видеоконференции - депутаты соблюдают ограничительные меры по профилактике коронавируса. Но из-за режима онлайн народные избранники единогласно решили отложить заслушивание отчета главы города Перми Дмитрия Самойлова за 2019 год.

Во-первых, не состоялись публичные слушания по исполнению бюджета; во-вторых, столь важный вопрос депутаты решили не обсуждать заочно.

- Считаю, что этот вопрос важен для жителей Перми и органов местного самоуправления, - заметил депутат Алексей Демкин. - Уверен, что его необходимо рассмотреть открыто и доступно для всех горожан, а не в режиме видеоконференц-связи. Считаю возможным рассмотрение вопроса после снятия ограничений, на очном заседании Пермской Думы.

- Вопросы такой значимости нужно обсуждать, глядя друг другу в глаза не с экрана монитора, - поддержал предложение первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Устав города позволяет нам перенести рассмотрение доклада главы, уверен, мы поступили абсолютно правильно.

Преступность снизилась, раскрываемость растет

В рамках «Часа депутата» начальник Управления МВД по городу Перми Алексей Туров рассказал о результатах работы за прошедший год.

- Оперативная обстановка в Перми в минувшем году оставалась непростой, - отметил Алексей Туров. - Вместе с тем нам удалось достичь сокращения таких видов преступлений, как разбои, грабежи, кражи, в том числе квартирные.

По его словам, если в 2018 году было зарегистрировано 148 квартирных краж, то в 2019-м - 90. Улучшилась и работа по раскрытию грабежей, их количество снизилось на 16,8 процента, а раскрываемость составила 77,1 процента.

- При этом почти все преступления раскрыты, лица, их совершившие, установлены, - отметил Алексей Туров. - Количество нераскрытых преступлений уменьшилось фактически в два раза.

Депутаты в целом высоко оценили работу пермской полиции и задали ряд уточняющих вопросов.

Депутат Геннадий Сторожев задал вопрос о поджогах ветхих и аварийных домов, а депутат Сергей Захаров предложил активнее бороться с граффити. Также депутаты задали вопросы о борьбе с нелегальными интернет-магазинами по продаже наркотиков, о профилактике подростковой преступности, о борьбе с мошенничествами.

- Мы обратили внимание на рост преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий. Речь идет, прежде всего, о мошенничествах и кражах. Именно за их счет произошел общий рост зарегистрированных преступлений в прошлом году. К сожалению, эта категория правонарушений зависит не только от работы правоохранительных органов. Преступники все активнее проявляют себя в сети «Интернет»: зачастую нарушитель находится в другом регионе или даже в другой стране. Раскрывать такие преступления чрезвычайно сложно. В целом же, деятельность УМВД России по городу Перми я оцениваю положительно. Хорошо сработали! - подчеркнул депутат Павел Фадеев.

Необходимо привлекать частных инвесторов

- Мы предлагаем продлить до 1 июля срок для поиска проектов, потенциально привлекательных для инвесторов, готовых заключить соглашения о муниципально-частном партнерстве, - отметил во время доклада и.о. первого заместителя главы Перми Виктор Агеев. - В связи с пандемией коронавируса в течение марта, апреля и мая не было возможности организовывать обсуждение этого вопроса.

Депутаты продлили срок исполнения рекомендации, но подчеркнули, что, несмотря на пандемию, нужно решать поставленные задачи в срок.

По предварительной оценке экспертов, из-за сложностей в экономике, вызванных пандемией коронавируса, бюджет Перми может недополучить около 3 миллиардов рублей. Поэтому вопрос о развитии муниципально-частного партнерства особенно актуален. Депутаты придерживаются мнения, что нужно сохранять все социальные расходы, а недостающую долю финансирования восполнить за счет привлечения частных инвесторов.

- Депутатский корпус достаточно серьезно поддерживает работу в этом направлении, но администрация действует непродуктивно, поэтому депутатский корпус регулярно выпускает рекомендации, чтобы добиться системных улучшений, - отметил председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальным имуществом Сергей Богуславский.

Реконструкцию улиц - под депутатский контроль

- При реализации крупных инвестпроектов в городе, таких как реконструкция улиц Революции, Героев Хасана, Комсомольского проспекта и сквера эспланады, не хватает системности в работе, - заявил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

По его словам, стоимость этих объектов с начала работ увеличилась на 940 миллионов рублей, в результате общая стоимость составила 5,2 миллиарда рублей, при этом сроки работ сдвигаются. В обращениях к депутатам жители также выражают обеспокоенность отсутствием активной работы по указанным участкам улиц.

Представители администрации сообщили, что реконструкция 68-го квартала эспланады должна завершиться в сентябре 2020 года. Первый этап капитального ремонта Комсомольского проспекта планируется закончить в ноябре, все работы выполняются в срок.

- Вызывает озабоченность реконструкция улицы Революции. Согласно поступившей информации, трамвайное движение будет запущено только в 2021 году, хотя планировалось в этом году. Вопрос о сроках сдачи этого объекта остается открытым. Не ясна ситуация и по ремонту улицы Героев Хасана, - прокомментировал Дмитрий Малютин.

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин отметил, что депутатская рабочая группа по дорогам и благоустройству, как только позволят обстоятельства, сможет выехать и проконтролировать ситуацию по каждому объекту на месте.

Стадион - в шаговой доступности

Шесть новых спортивных площадок появятся в этом году в Перми. Сейчас в городе уже более 40 дворовых мини-стадионов, где жители могут заниматься спортом. На базе этих спортивных объектов систематически проводятся турниры, а также бесплатные занятия с квалифицированным дворовым тренером для всех желающих. Информация о тренировках размещается непосредственно на территории площадки на стенде.

И количество этих площадок ежегодно растет.

В Дзержинском районе во дворе дома по улице Сортировочная, 34, а также в Мотовилихинском районе на улице Свободы, 17 уже началось строительство новых многофункциональных спортивных площадок. После определения подрядчиков начнутся работы по их созданию в Орджоникидзевском районе на улице Щербакова, 33 в, в Свердловском на улице Фонтанной, 8 и в микрорайоне Загарье и во дворе домов по улице Монастырской, 157 - 159 в Дзержинском районе.

Каждая площадка будет покрыта специальным резиновым покрытием, что позволяет заниматься 20-ю видами спорта.

Новые спортивные объекты планируется ввести в эксплуатацию к началу осени этого года.

- Нам удалось в полном объеме сохранить темпы работ по строительству спортивных объектов, - отметил депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов. - Переведя максимум процессов в дистанционный режим, мы, кроме того, с соблюдением всех эпидемиологических требований продолжали необходимые выездные и подготовительные мероприятия по строительству объектов. Эти мини-стадионы пополнят муниципальную дворовую спортивную инфраструктуру. Благодаря выстроенной системе число занимающихся физической культурой и спортом жителей постоянно растет. Яркие и современные спортивные объекты, находящиеся в шаговой доступности, привлекают внимание пермяков.