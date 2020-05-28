Число заболевших коронавирусом в Перми на 29 мая 2020 года составило 1539 человек

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. 28 мая в Пермском крае было выявлено 44 новых случая заражения COVID-19. Из новых заболевших 18 человек с симптомами лечатся в больницах, 23 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Три случая было зафиксировано посмертно, однако летальный исход наступил не от COVID-19.

В итоге общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае на 29 мая 2020 года составило 1539 человек.

Среди 41 новых заболевших - 15 мужчин, 23 женщины и три ребенка (два мальчика и одна девочка).

"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Младше 45 лет – 18 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Три летальных исхода были зафиксированы у пациентов 24, 39 и 83 лет. COVID-19 был у них обнаружен посмертно, а причиной смерти стали сопутствующие заболевания. Таким образом, всего с начала пандемии коронавируса в регионе был зафиксирован 21 летальный исход пациентов от COVID-19. А 31 случай смерти инфицированных - не от COVID-19.