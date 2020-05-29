«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: Большая химия и большие задачи

Апрель 1961 года. Времена большой химии. Молодой нефтеперерабатывающий завод только встает на ноги, осваивая новые технологические процессы и расширяя ассортимент продукции. Руководство завода принимает стратегическое решение — создается опытно-исследовательский цех. Новому подразделению предстоит решать актуальные на повестке дня задачи — исследование поступающего на переработку сырья. Нефть шла сернистая, с высоким содержанием солей, что становилось причиной коррозии и внезапного выхода установок из строя. Не менее важным было изучение передовых технологий и их широкое внедрение в производство. Практически сразу опытно-исследовательский цех заработал особый статус — «мозга» предприятия. Аккумулируя идеи, разрабатывая собственные технические решения и не упуская из виду ни одной возможности улучшить эффективность процессов, химики и технологи почти 60 лет помогают «Пермнефтеоргсинтезу» быть современным и конкурентоспособным.

УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ КОМПАНИИ

В опытно-исследовательском цехе, есть своя лаборатория. Она уникальна по многообразию проводимых исследований.

- Наши специалисты охватывают широкую область контроля — практически все продукты: нефть, углеводородные газы, бензины, топлива для реактивных двигателей, дизельные топлива, топливо судовое, мазуты, масла, коксы, битумы нефтяные, катализаторы и адсорбенты, сточные воды, нефтесодержащие отходы, - рассказывает начальник исследовательской лаборатории Галина Костарева. - В задачи химиков входит не только организация выполнения анализов по заданиям технологов, но и аналитическая и оптимизационная работа. Устанавливаем причины отклонения в качестве продукции, нарушения режима работы технологических объектов, производим лабораторные и опытно-промышленные испытания присадок для дизельного топлива, нефти, реагентов для водоподготовки.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

Частенько возникают и нестандартные вопросы. Например, бывает и такое, что специалистам лаборатории приходится «играть в детективов» и определять контрафактность продукции — автобензинов, дизельных топлив, масел. Проверяют при этом все: и физико-химические свойства, и даже тип и концентрацию присадок. В исследовательской лаборатории ОИЦ могут оперативно разработать нестандартные методы, необходимые для оценки качества новых продуктов.

НА ВЕС ЗОЛОТА

Еще одно интересное и большое направление работы — это анализ катализаторов. Потребность в них на производстве большая, стоят они дорого — на вес золота, а от того, в каком состоянии катализатор, зависит весь технологический процесс. Исследовательская лаборатория имеет в своём арсенале такой комплект лабораторного оборудования, который позволяет досконально изучить состояние эксплуатируемых катализаторов. Исследуются они по целому спектру параметров: механические свойства, площадь поверхности, объём пор, химический состав. Так что технологические режимы под полным контролем!

Еще заводские химики могут в два счета провести оценку эффективности работы присадок к топливам.

- Работа начинается с лабораторных испытаний присадок, далее идут их опытно-промышленные испытания, и все заканчивается входным контролем. В прошлом году, например, удалось оштрафовать одну известную компанию, когда инженер-химик вовремя обнаружил присадку несоответствующего качества. Качество продукции – это наша марка, наш имидж, и мы стоим на страже, - рассказывает руководитель лаборатории.

УСПЕХ ОТ СИНЕРГИИ

- Аналитический ум, широкие знания, опыт специалистов, энтузиазм молодёжи — движущие силы нашего коллектива, нашего опытно-исследовательского цеха, где вместе трудятся химики и технологи, — комментирует начальник опытно-исследовательского цеха Александр Журавлёв. - Общая цель, творческие и нестандартные подходы технологов, химиков и лаборантов дают синергетический эффект и позволяют решать задачи максимально оперативно. Высокий профессионализм наших сотрудников отмечен на всероссийском уровне. В апреле 2012 года опытно-исследовательский цех стал лауреатом премии «Серебряный моль». В Москве академик Юрий Карпов вручил нашим представителям свидетельство лауреата премии лучшей лаборатории года и памятный знак. «Серебряный моль» в профессиональных кругах химиков-аналитиков считается очень почетной наградой и по своей значимости приравнивается к премии «Оскар» у кинематографистов. У нашего завода хорошие традиции

Ежегодная премия «Серебряный моль» учреждена Ассоциацией аналитических центров «Аналитика», которая объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии. Это самая престижная в России награда в области аналитического контроля. Награда представляет собой кубик из чистого серебра 999-й пробы массой 107,87 грамма (что соответствует одному молю серебра), закрепленный на подставке, выполненной в форме микрометра. Конкурсные испытания на присуждение премии «Серебряный моль» проходят в два этапа: заочное рейтинговое голосование экспертного совета, который определяет трёх номинантов, затем — очная презентация лаборатории. Знак «Серебряный моль», полученный ОИЦ в 2012 году, передан в музей предприятия и украшает экспозицию, посвященную химикам.