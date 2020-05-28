Проект «Азота» вошел в шорт-лист Национального конкурса

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вошел в шорт-лист Национального конкурса

корпоративных календарей «Серебряные нити 2020» с проектом «Интерактивный календарь «Здравствуйте, мои родные…».

Лучшие работы назвал Большой экспертный совет конкурса. В основе календаря «живые» фотографии, реконструкции реальных фото времен Второй мировой войны и письма азотчиков, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны. Строки фронтовых треугольников читают работники филиала «Азот». Письма, видео и фотографии объединены в интерактивный календарь на 2020 год. На каждой странице размещен QR-код, перейдя по которому можно посмотреть, как оживают кадры и послушать фронтовые письма.

Календарь Здравствуйте, мои родные...Видео: Фото: Азот АО ОХК УРАЛХИМ .

Проект «Здравствуйте, мои родные…» создавался пресс-службой филиала «Азот» в течение трех месяцев. Участие в нем приняло более 60 человек.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- Мы впервые решили создать интерактивный календарь. Вдохновил нас год Памяти и Славы – хотелось сделать что-то очень значимое и особенное к столь важному событию, 75-летию Великой Победы. Более 2000 азотчиков ушли на фронт и не вернулись, сотни девчонок и мальчишек трудились на заводе в годы войны. В работе над проектом мы использовали современные технологии, чтобы календарь был интересен разным поколениям. И мы очень рады, что жюри конкурса высоко оценило наш первый опыт, это всегда стимул к новым свершениям.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Всего в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити» приняло участие около 50 проектов различного формата из России и стран СНГ. Имена победителей станут известны 31 мая 2020 года.