2020-05-28T13:59:57+03:00
Происшествия

Застройщикам Первого Пермского микрорайона вынесли приговор

Они отправятся в колонию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Дома так и не достроили.Дома так и не достроили.
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В Мотовилихинском районном суде прозвучал приговор Алексею и Ирине Лобановым. Бывший руководитель компании-застройщика «КамСтройИнвест» и руководитель компании- инвестора «Регион» признаны виновными в причинении ущерба дольщикам Первого Пермского микрорайона. Общая сумма ущерба - более миллиарда рублей.

Напомним, строительство «Первого пермского микрорайона» началось в 2013 году на землях федерального Фонда развития жилищного строительства. Это означало, что застройщик обязуется построить жилье по доступной цене. В итоге однокомнатную квартиру можно было купить здесь всего за миллион рублей...

Планировалось, что в Лобаново построят двенадцать домов – от трех до девяти этажей, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Первую очередь должны были сдать в 2015 году, но этого не произошло.

В 2016 году строительство прекратилось, жилые дома застройщик так и не возвел. Компания-застройщик ООО КамСтройИнвест» подала иск о банкротстве, а позже лопнул банк, который финансировал этот проект.288 человек, вложивших деньги в долевое строительство, остались без жилья.

Когда в Пермь с визитом приезжал президент Владимир Путин, 13-летняя дочь одной из обманутых дольщиц развернула плакат с надписью: «Дядя Вова, помоги».

В феврале 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, при заключении договоров долевого строительства с будущими новоселами умышленно занижалась цена квадратного метра.

Оглашение приговора длилось 4 дня. Алексея Лобанова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, а Ирину Лобанову — в растрате в особо крупном размере. Алексея приговорили к шести годам колонии, его жену - к шести с половиной годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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