Один фильм – один жим! Горожане теперь могут поддерживать себя в форме, не выходя из дома

Чем занимают свободное время на карантине пермяки? Смотрят телевизоры и киносериалы! Как отмечают провайдеры, число просмотров, в том числе на различных гаджетах, продолжает расти, и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

При этом наметилась интересная тенденция — растет спрос на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях «фитнес», «школьные видеоуроки» и «кулинария». Сегодня цифровую платформу Wink от «Ростелекома», где много подобного контента, скачали уже 89 тысяч жителей Пермского края. Каждый месяц ею активно пользуются 10-и тысяч абонентов в регионе.

Этот видеосервис зафиксировал, что, пока дети осваивали школьную программу в разделе «Лицей» (онлайн-уроки для пятых-одиннадцатых классов), их родители озаботились своей физической формой и качали мышцы по руководству «Онлайн-тренировки. UFC GYM».

Фото: Евгений Лобанов

Специально для тех, кто остался дома, Winkсовместно c крупнейшей международной сетью фитнес-клубов UFC GYM запустил серию бесплатных онлайн-тренировок для занятий спортом в домашних условиях. Все упражнения подобраны так, что их можно выполнять в любом возрасте и с любым уровнем подготовки: как новичкам, так и людям, участвующим в соревнованиях.

Для всех, кто находится на самоизоляции, предусмотрено несколько видов тренировок. Начинать день предлагают с занятия «Утреннее пробуждение». Всего десять минут суставной разминки, по словам экспертов, помогут привести себя в тонус, взбодриться и зарядиться позитивом на весь день.

Тем, кто только планирует начать заниматься спортом, подойдет функциональная тренировка для начинающих. Упражнения направлены на развитие основных групп мышц и работу с собственным весом, поэтому специального снаряжения для занятий не потребуется.

Для опытных атлетов подойдут силовые тренировки. Занятия с гантелями и функциональные тренировки, направленные на развитие всех мышц тела. Если под рукой нет гантелей, в ролике тренер расскажет, чем их можно заменить. Также в домашних условиях доступна ударная тренировка «Бой с тенью», направленная на изучение и усвоение технических элементов боя без реального партнера по спаррингу.

— Мы с мужем первые две недели карантинили на диване с ноутбуками, — рассказывает Людмила, маркетолог в одной из строительных фирм. - Оба переведены на удаленку. Рабочий день плавно перетекал к вечеру в киносеанс на том же диване. У нас киношная подписка на Wink, в ней что-то около 1400 фильмов. Мы как начали все новинки смотреть - на что в кино не успели сходить, - так за вечер по три фильма улетало! Но на четвертую неделю самоизоляции поняли, что нужно больше двигаться. Оба теперь занимаемся по программе тренировок все в том же Wink’e, и, что приятно, они бесплатны. Так, может, к лету еще и в спортивную форму себя приведем с этим карантином.