«Ее можно было спасти». В больнице в Перми скончалась 34-летняя женщина, выпавшая с 4-этажа
24 мая в пермской больнице скончалась 34-летняя Юлия С. Несколько недель врачи боролись за жизнь женщины, но спасти ее, к сожалению, не удалось.
Напомним, 29 апреля в Орджоникидзевском районе Перми с четвертого этажа дома по улице Черняховского, 21 выпала 34-летняя Юлия С. К упавшей на землю женщине тут же поспешили прохожие. Они вызвали ей «скорую помощь».
Врачи оказали ей первую помощь и госпитализировали в городскую больницу №6. В воскресенье, 24 мая, в министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что 34-летняя Юлия, к сожалению, скончалась в больнице.
Подруга погибшей Ксения (имя изменено по просьбе героя - Ред.) рассказала, почему произошла трагедия.
- Юля была в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывает Ксения. - Вот и решила посидеть на подоконнике. В течении 30 минут она то садилась к окну, то уходила на кухню. За две минуты до падения у нее соскользнула нога, и она повисла на подоконнике, потом силы ее покинули, и она упала.
Ксения считает, что Юлию можно было спасти.
Девушка выпала с 4 этажа.
- Столько времени она там висела, очевидцы могли какие-нибудь вещи на землю положить, чтобы смягчить удар, - негодует Ксения. - Сотрудники полиции зашли в подъезд и непонятно, что там делали почти десять минут.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что сотрудники правоохранительных органов пытались попасть в квартиру женщины. Но она была заперта.
Юлия жила с сожителем, но в день происшествия мужчина был на работе. У женщины осталась 15-летняя дочь, которая живет в Костроме с родным отцом. Подруги отзываются о Юлии только добрыми словами.
- Искренний, светлый, добрый человек. Никогда никому не желала зла, в детстве и юности помогала пенсионерам. Человечек с добрым сердцем и открытой душой. Она была очень доверчивой, позитивной, жизнерадостной, - рассказали о погибшей женщине ее подруги.
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ИСТОЧНИК KP.RU