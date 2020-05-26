Режим самоизоляции в Перми: Когда откроют поликлиники и торговые центры

На заседании оперативного штаба рассмотрели текущую ситуацию с коронавирусом в Пермском крае.

- Сейчас в Пермском крае 1451 инфицированных коронавирусом, из них 79 процентов в Перми, - сообщил Виталий Костарев, главный государственный санитарный врач по Пермскому краю. – 65 заболевших процентов госпитализируется, 35 процентов – лечатся на дому. Всплески заболеваемости вызваны вспышками в очагах заболеваемости - больнице РЖД, городским больницам № 6 и 7, МЧС-140. Ситуация стабилизируется.

График заболеваемости в Прикамье

Виталий Костарев предложил разработать план перехода на обычный режим работы поликлиник, а также многопрофильных больниц, которые сейчас заняты пациентами с коронавирусом.

Согласилась с его доводами и министр здравоохранения Оксана Мелехова.

- Мы ведем прием женщин в женских консультациях и проводим вакцинацию от клещей, поэтому видим, что в поликлиниках можно проводить плановый прием с соблюдением всех защитных мер, - сказала она.

К этому вопросу решено было вернуться на будущей неделе.

А в ближайшее время на оперштабе решили открыть магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров.

После того как коэффициент заражаемости не будет превышать 0,8 (сейчас он составляет 0,85) разрешат открыть магазины непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров. Смогут начать работу и некоторые образовательные организации. .

После снижения коэффициента до 0,5 будут открыты торговые центры, кафе, гостиницы.

- Полное снятие мер ограничений и разрешение на проведение массовых мероприятий станет возможным только после стабилизации эпидемиологической обстановки, - подчеркнул Виталий Костарев.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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