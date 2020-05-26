2020-05-26T13:40:57+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Молотовский нефтеперерабатывающий - Всесоюзная ударная стройка

Книга об истории создания предприятия скоро появится в виртуальном музее
Ксения ОГАРЕВА
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В первые годы работы Пермского НПЗ 53 процента от общей численности персонала составляли женщиныВ первые годы работы Пермского НПЗ 53 процента от общей численности персонала составляли женщины
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«Комсомольская правда» стала настоящей летописью страны. И немало страничек в этой летописи были посвящены Молотовскому нефтеперерабатывающему заводу - так первоначально назывался «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Его история началась 1 сентября 1949 года, когда Совет Министров СССР утвердил документ о строительстве крупных производств по переработке нефти.

Чтобы строительство промышленного гиганта не затягивалось, требовался энтузиазм. Поэтому стройку в Молотове объявили Всесоюзной ударной, туда устремились посланцы со всех концов страны. Присев в коридоре на дорожные чемоданы, юноши и девушки впервые заполняли листки по учету кадров, получая взамен настоящие «путевки в жизнь».

Романтики было немного. Неустроенный быт, 30-градусные морозы, отсутствие элементарной техники - через все это прошли первые строители и будущие специалисты нового завода. Но необычайный дух и вера в высшие идеалы все-таки сделали невозможное: от разметки площадок под строительство до выдачи первой продукции прошло чуть более семи лет.

Вся история становления предприятия нашла свое отражение в заводском музее «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Здесь есть артефакты, которые очень многое могут рассказать о прошлом, но при этом удивительным образом перекидывают мостик в настоящее. Один из таких удивительных экспонатов - книга Михаила Ветрова, в которой описаны события более чем полувековой давности, она была написана к 15-летию «Пермнефтеоргсинтеза».На станицах книги представлены первые шаги промышленного гиганта, описан каждый год: как задумывалось строительство, как съезжались комсомольцы, как запускались первые установки. Подробно описаны дни пуска завода, первое поступление нефти, проблемные моменты и герои своего времени.

С фотографий на пожелтевших страницах на нас смотрят пионеры пермской нефтепереработки, среди которых и опытные, заслуженные деятели отрасли, так и на тот момент молодые перспективные сотрудники. Благодаря современным технологиям с историей Пермского НПЗ теперь можно познакомиться поближе - книга Ветрова оцифрована. Скоро она появится в виртуальном музее на портале предприятия.

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