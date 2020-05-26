Советы от Boxberry: как магазину перейти из офлайна в онлайн

Онлайн-бизнес в Перми набирает обороты. Этой весной к Boxberry подключилось на 46% больше клиентов, чем в прошлом году. Чаще всего это были те, кто решил перейти из офлайн-продаж в сферу онлайн. На базе основных вопросов, с которыми сталкивались клиенты, мы сделали эту инструкцию, чтобы помочь новичкам в e-commerce.

1. Зарегистрируйте свой бизнес

Чтобы вести онлайн-торговлю, откройте ИП, оформите ООО или другое юридическое лицо. Для этого нужно учесть тип товаров, которые вы будете продавать, предполагаемый годовой оборот, наличие работников и другие нюансы.

2. Выберите нишу

Выбор ниши – это самый ответственный этап, ведь от этого зависит успех всего предприятия. Сейчас продавать через интернет можно практически что угодно: продукты питания, промтовары, бытовую технику, одежду и обувь.

Если у вас есть готовый офлайн-бизнес с наработанной клиентской базой, а товары можно доставлять в онлайн-режиме, то будет выгоднее остаться в своей нише. А чтобы определиться с новым направлением, посмотрите в интернете наиболее популярные товары и отталкивайтесь от полученных данных.

3. Создайте сайт

Сайт бренда был и остается сильным рычагом воздействия. Он служит источником максимальной и полной информации для покупателей, позволяет использовать любые методы привлечения, а также дает возможность собирать данные для аналитики и выстраивания бизнес-стратегии.

Самым простым способом будет создание онлайн-витрины в любой из соцсетей: расскажите о своей компании, опубликуйте фотографии товаров с описанием и стоимостью. Также можно воспользоваться конструктором, создать одностраничный сайт и принимать заказы по электронной почте.

4. Обзаведитесь онлайн-кассой

Кассовый аппарат, который стоит на прилавке вашего офлайн-магазина, не подходит для приема платежей на сайте. Для онлайн-продаж необходимо устройство, интегрированное с самим интернет-магазином, платежной системой и расчетным счетом.

Также онлайн-оплата будет способствовать выкупаемости товаров. Статистика показывает, что люди, которые не вносят предоплату за товары, чаще отказываются от заказа.

5. Организуйте доставку

Вы всегда можете создать собственную службу доставки: нанять курьеров, закупить или арендовать транспорт. Самый главный минус в том, что самостоятельно можно обеспечить доставку в рамках города, максимум области.

Поэтому лучшим решением будет подключиться к проверенному логистическому партнеру. Одна из таких служб – компания Boxberry:

- С помощью Boxberry вы можете отправлять заказы как в рамках одного города, так и в любой регион России. В Boxberry есть как самовывоз из 3500 отделений по всей стране, так и курьерская доставка в 1300 населенных пунктах.

- Компания предлагает автоматизированный информационный обмен: вы интегрируете готовые бесплатные IT-решения на сайт своего интернет-магазина и даете клиентам возможность получать заказы с помощью службы доставки Boxberry.

- Деньги на расчетный счет интернет-магазина приходят строго в указанный договором срок: еженедельно, подекадно или ежемесячно.

Всем новым клиентам служба доставки Boxberry дарит 500 рублей на отправку заказов. Зарегистрируйтесь в личном кабинете интернет-магазина до 30.06.2020, активируйте промокод ROST и отправляйте товары по всей России.

6. Настройте рекламу

Коротко расскажем об основных способах привлечения клиентов. Всего их можно разделить на четыре категории:

Поисковое продвижение. Здесь вам пригодятся знания по SEO оптимизации. По статистике больше онлайн-пользователей переходят на сайты, которые ближе всего к первому месту в поисковых системах (таких как Яндекс или Google).

Контекстная реклама. Механизм показа такой рекламы учитывает ваши предыдущие действия в интернете. Например, если вы искали зоотовары, то в этих блоках в дальнейшем вам будет показываться реклама сайтов с товарами для животных.

«Сарафанное радио». Этот элемент продвижения зависит от ваших действий и от уровня клиентского сервиса. Здесь действует следующая формула: каждый довольный покупатель приводит троих, а каждый недовольный уводит десятерых.

Вывод один: следите за скоростью обработки заказов и уделите особое внимание вопросам, связанным с доставкой.

Развивайте свой бизнес вместе с проверенной компанией: подключайтесь к Boxberry!

На правах рекламы