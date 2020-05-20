2020-05-20T15:42:21+03:00
Происшествия

«Он больше никому не нужен». Пенсионерка отдает последние деньги за лечение бездомного пса

Бедной собаке ампутировали лапку после того, как ее сбила машина
Виктор Правдин
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Лапик в операционной. Фото Галина ГаникЛапик в операционной. Фото Галина Ганик
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- Я чуть не лишилась чувств, когда пришла покормить Лапика, - рассказывает опекун собаки пенсионерка Светлана Георгиевна. - Вся площадка была залита кровью. Лапик лежал и стонал.

В один из дней во дворе дома в микрорайоне Юбилейный сбили собаку по кличке Лапик. Местные жители рассказывают, что пес живет во дворе очень давно, никого не трогает, на дорогу не выбегает, незнакомых людей обходит стороной.

- Зачем, почему, куда так торопился водитель? - утирая слезы говорит зоозащитница Галина Ганик. - Страшно даже представить, какую жуткую боль испытал Лапик.

От удара у собаки сильно повредилась лапа. Светлана Георгиевна увезла собаку в ветклинику. Целых 5 месяцев ветеринары боролись за сохранение лапки.

Лапик в операционной. Фото Галина Ганик

Лапик в операционной. Фото Галина Ганик

- Это были самые тяжелые моменты в жизни не только Лапика, но и тех, кто ему в этом помогал. Постоянные обработки, промывания и перевязки, сводили с ума всех. Ветеринары впервые столкнулись с таким сложным случаем. Они мужественно боролись за сохранение лапы. Но, несмотря на все усилия, кость у Лапика начала гнить и врачи сказали, что лапу срочно нужно ампутировать.

Кроме Светланы Георгиевны пес никому не нужен. Пенсионерка отдает последние деньги за лечение бездомного пса. У нее остался большой долг в клинике. Плюс ко всему Лапик будет находиться на платной передержке с медуходом около двух месяцев, а это еще расходы. Неравнодушных пермяков просят помочь пенсионерке в расходах на лечение. Все, кто может оказать помощь, просят звонить по телефону 8-902-647-11-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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