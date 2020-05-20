2020-05-20T05:54:12+03:00
Общество

Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 20 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми и Пермском крае на 20 мая 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на утро 20 мая не радуют. В регионе зарегистрировано уже 1125 инфицированных. Выздороветь удалось 556 пациентам. В больницах находятся 350 человек. Дома на карантине по предписанию главного санитарного врача - 1643 человека. За все время пандемии в крае скончались 32 человека.

Минздрав составил онлайн карту коронавируса в Пермском крае, где зафиксированы случаи заражения. По состоянию на 19 мая 2020 года COVID-19 заразилсиь 1125 человек в 33 городах и районах края.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Пермь - 900

Пермский район - 66

Краснокамск - 28

Чайковский -17

Бардымский МО и Кудымкар - 12

Чернушка и Кунгур - 8

Верещагино и Добрянка - 7

Соликамск и Березники - 6 человек в каждом городе

Большесосновский МО - 5 человек

В Юсьвенском, Нытва и Кизел по 4 инфицированных

По 3 зараженных в Лысьве, Суксуне, Чусовом и Куединском районе

Очер, Карагай, ЗАТО Звездный, Еловский округ, Александровский район - в каждом по 2 заболевших коронавирусом

По одному зараженному в Губахе, Гремячинске, Уинском районе, Оханске, Осинске, Сивинском, Юрлинском и Частинском округах

Фото permkrai

Фото permkrai

Министр образования края рассказала,когда пройдут ЕГЭ и откроются детские сады

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ИСТОЧНИК KP.RU

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