Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 20 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на утро 20 мая не радуют. В регионе зарегистрировано уже 1125 инфицированных. Выздороветь удалось 556 пациентам. В больницах находятся 350 человек. Дома на карантине по предписанию главного санитарного врача - 1643 человека. За все время пандемии в крае скончались 32 человека.
Минздрав составил онлайн карту коронавируса в Пермском крае, где зафиксированы случаи заражения. По состоянию на 19 мая 2020 года COVID-19 заразилсиь 1125 человек в 33 городах и районах края.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Пермь - 900
Пермский район - 66
Краснокамск - 28
Чайковский -17
Бардымский МО и Кудымкар - 12
Чернушка и Кунгур - 8
Верещагино и Добрянка - 7
Соликамск и Березники - 6 человек в каждом городе
Большесосновский МО - 5 человек
В Юсьвенском, Нытва и Кизел по 4 инфицированных
По 3 зараженных в Лысьве, Суксуне, Чусовом и Куединском районе
Очер, Карагай, ЗАТО Звездный, Еловский округ, Александровский район - в каждом по 2 заболевших коронавирусом
По одному зараженному в Губахе, Гремячинске, Уинском районе, Оханске, Осинске, Сивинском, Юрлинском и Частинском округах
Фото permkrai
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ИСТОЧНИК KP.RU
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