«Хотела девочку, а рожала одних мальчиков». Пермячка стала мамой дочки только с седьмой попытки

Семью Галины Стариковой и Николая Крохолева из маленькой деревни Подволошино в Юсьвинском районе знают все. Говорят про них: «Приветливые, дружные и работящие».

Галина и Николай вместе уже 10 лет, будущего мужа Галина увидела в новогодний вечер, когда он пришел в гости к их общим знакомым. Понравились друг другу и с тех пор не расстаются.

Позвал замуж с пятью детьми

У Галины тогда уже было пятеро детей. Ее первый муж трагически погиб, когда она была беременна пятым ребенком. Николай не побоялся ответственности и позвал Галину замуж, сказал: «Относиться буду как к своим!»

Так и есть, с детьми он ладит, пять сыновей Галины стали родными и для него. Сыграли скромную свадьбу и начали жить вместе.

Дети Галина и Николая со своим любимцем Бимом. Фото: семейный архив Галины Стариковой.

Снова мальчик

Вскоре в семье снова случилось пополнение. Опять родился мальчик - Анатолий, которого назвали в честь дедушки, отца Николая.

- Как я хотела дочку, не передать словами, - рассказывает многодетная мама. - Мальчишки у меня все хорошие, умненькие, трудолюбивые, но я мечтала о девочке. А шестым родился Толя. Тогда сказала себе: «Буду рожать сколько Бог даст, может получится еще девочка».

Маленький дом и большое хозяйство

Живет семья в небольшом доме, в котором две комнаты и кухня. Старшим мальчишкам отдали одну комнату, а во второй - большой - ютятся все остальные. Николай раньше работал в совхозе, но попал под сокращение. Теперь полностью занимается хозяйством: заготавливает сено для четырех коров и двоих телят, рубит дрова на всю зиму. Еще у Стариковых есть поросенок и большой огород, который кормит их целый год: несколько соток картошки, грядки с луком, морковью и капустой.

Опять беременна

Через год после рождения шестого сына Галина поняла, что снова ждет ребенка.

- Как-то эта беременность отличалась от всех предыдущих, я подумала, неужели девочка? - вспоминает Галина. - Я была на седьмом небе от счастья, когда родилась Милана. Имя мы ей с мужем подобрали подходящее, девочка такая ладная получилась, добрая. «Бог дал ребенка, даст и на ребенка»

Через год Галина родила еще одну девочку - Самиру.

- Как я справляюсь? - Да, не знаю! Мне дети помогают и муж, у каждого есть свои обязанности. Старшие приглядывают за младшими, уроки помогают делать. Мальчишки у меня в школе все хорошисты, учатся достойно.

Еды готовлю много, суп в 8-литровой кастрюле, за один обед уходит. Котлеты жарю по две сковородки, дети любят, когда компот или кисель им варю на полдник. Всего у нас хватает.

Дети во всем помогают родителям и друг другу. Фото: семейный архив Галины Стариковой.

Второй сын - Валентин, которому 21 год, учится в техникуме. Уже получил образование повара, так что у многодетной мамы есть профессиональный помощник на кухне. Теперь осваивает вторю профессию - каменщик-печник. Сын Александр - будущий тракторист. Данилу 14 лет, Станиславу 13, Анатолию 8 лет – они еще школьники.

- Ох и трудно мне было, когда началось дистанционное обучение, - продолжает Галина. - Всем уроки надо делать, пришлют мне «В контакте» домашнее задание, я им все объясню, что не могут - помогу, потом учителю отравляю.

Милане 6 лет, осенью пойдет в первый класс, Самире - 5, Руслану 2.5 года. А этой зимой в семье родился десятый ребенок, которого назвали Дамиром.

- Сейчас огород вспахали, все мои дела тут, младшего покормлю грудью и обратно в поле, на посадку.

Внук и сын одного возраста

Старший сын Галины Владислав живет отдельно, у него своя семья, ему 23 года и уже двое детей.

- У него тоже сын родился, только на месяц раньше нашего Дамира, - рассказала женщина. - Так что мой внук и сын одного возраста. Все остальные дети живут с нами под одной крышей.

На вопрос: «Еще рожать будете?» Галина засмущалась и неуверенно сказала: «Нет, хватит пока!».