«Собака сидела на будке и выла». В Пермском крае произошло самое масштабное за всю историю наблюдений половодье

- Да, затопления у нас были: каждый год в огородах стоит вода, и мы к этому привыкли, но чтобы такие масштабные - это же ужас! - говорят жители поселка Тюлькино в Соликамском районе.

Побиты все рекорды абсолютных максимумов

В воде у многих оказались машины и имущество, всего подтоплено 67 домов и 300 метров дороги, ведущей в Тюлькино. По своим жилищам многие могли передвигаться исключительно в резиновых сапогах: вода топила подвалы и покрывала 15-сантиметровой толщей пол. Чтобы не намокла мебель, жители ставили ее на деревянные подпорки, а все, что можно было перенести, подняли наверх.

Воздушная разведка ЛЭП в Тюлькино. Фото: «Россети Урал» - «Пермэнерго»

Вечером 17 мая ситуацию в Тюлькино объявили «чрезвычайной», часть жителей эвакуировали в лагерь «Лесная сказка», кто-то разъехался по родственникам. В поселке работают аварийные бригады, техника, сотрудники МЧС и пожарной охраны, они откачивают воду из затопленных дворов.

Паводок в этом году в Пермском крае действительно рекордный. Синоптики говорят, что такого не было за всю историю наблюдений. На трех гидропостах Пермского края - на реках Весляне, Колве и Вишере- были зарегистрированы новые абсолютные максимумы уровней воды весеннего половодья.

Воздушная разведка ЛЭП в Тюлькино. Фото: «Россети Урал» - «Пермэнерго»

«Большая вода» принесла немало проблем жителям и других районов Пермского края: подтопило дома и придомовые территории в пяти населенных пунктах Гайнского района, оказались подтоплены поселок Рябинино в Чердынском районе. Здесь из-за высокого уровня воды в Вишере и Колве произошел разрыв дорожного полотна между Березовой Старицей и Рябинино. Движение транспорта на этом участке было запрещено. Оказались под водой и несколько региональных дорог в Соликамском, Красновишерском и Чердынском городских округах, а также в Гайнском муниципальном округе.

Размытая дорога в Чердыни. Фото: Виктор Молокотин

Вода заходит в дома, музеи и отрезает от «мира» поселки

Во многие населенные пункты паводок пришел неожиданно. Еще вечером все было как обычно, а под утро вода начала заливать дома, огороды, подвалы, улицы и дороги.

Фото: администрация Соликамского городского округа

Пострадавшие от наводнения жители рассказывают, что им пришлось пережить, многие пишут прямо вInstagram главы региона Дмитрия Махонина:

«Вечером легли спать, огород сухой был, в пять утра проснулись от того, что у собаки затопило будку и она, бедная, сидит на ней и скулит. А у людей скотина, коровы, телята ревели по-страшному».

«В поселок Камень Александровского района уже больше месяца не проехать, а там нет магазинов и аптек. Все из-за того, что размыло дорогу рекой Ик».

«Из Ныроба не уехать, дорогу закрыли из-за паводка, у нас месячный ребенок и запись к врачам. Как нам быть? Ждать, пока вся вода уйдет?»

Фото: администрация Соликамского городского округа

В Усолье в Старом городе вешние воды быстро подняли уровень Камы и затопили всю береговую часть Строгановского острова. Вода подступила к окнам подклета Палат Строгановых и могла испортить музейные фонды.

- Вода поднялась и зашла в крайнюю Каретную палату на нижнем этаже, но пока держится на одной отметке, - рассказали сотрудники музея.- Пока в палатах Строгановых воды нет, и фонды не пострадали. Но мы срочно вышли на работу и максимально подняли все, чтобы вода не испортила экспонаты.

Фото: администрация Соликамского городского округа

Интенсивное таяние началось поздно

Причину аномально высокого паводка синоптики объясняют дождливой осенью, снежной зимой и поздним таянием снега из-за холодного апреля.

Размытая дорога в Чердыни. Фото: Виктор Молокотин

- Интенсивное таяние снега в бассейнах Вишеры и Колвы началось только 4-5 мая, с 7 мая резко поднялся уровень воды в реках, - рассказал инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Еще более сложная ситуация наблюдалась в Гайнском районе, где к началу мая также сохранились значительные запасы воды в снеге из-за холодной погоды в апреле. 14-15 мая уровень воды в Колве и Вишере приблизился к пиковым значениям.

- К концу недели мы ожидаем улучшение ситуации с паводком на севере края, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Вода там уже начинает медленно уходить, и если не будет форс-мажорных обстоятельств и обильных осадков, вода постепенно покинет дома жителей. Сил и средств на реагирование ЧС у нас достаточно.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе будет тепло и дождливо. Уже во вторник и среду температура повысится до +21 градуса, возможны сильные дожди и грозы. С четверга начнется понижение температуры, к выходным осадки пройдут по всему краю.