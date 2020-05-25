2020-05-19T10:54:40+03:00
Недвижимость

Один этаж за 8 часов с технологией WanderBlok

«СтройПанельКомплект» – единственное предприятие в России, обладающее такой технологией
Виктор Правдин
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Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»

Весна и лето – традиционно активный строительный сезон для ИЖС. Если вы задумываетесь о строительстве собственного дома, обратите внимание на технологию WanderBlok от «СтройПанельКомплект».

Монтаж одного этажа – за 8 часов! Это возможно с технологией WanderBlok!

«СтройПанельКомплект» – единственное предприятие в России, обладающее такой технологией. Дом возводится из готовых стен, изготовленных из крупноформатных блоков. Стены формируются на автоматизированной линии производства Австрии.

Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»

Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»

Автоматизированная линия по программе, заложенной проектировщиком, формирует готовую стену нужного размера из крупноформатных блоков, с оконными и дверными проемами. Готовые стены в специальном контейнере привозят на строительную площадку.

Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»

Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»

Это ускоряет процесс монтажа, уменьшает участие человеческого фактора и позволяет смонтировать за одну рабочую смену один этаж коттеджа. Дом не дает усадки и отделку можно проводить сразу после окончания монтажа. Уже в этом сезоне вы сможете наслаждаться уютом и комфортом своего дома!

Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»

Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»

В портфеле застройщика – более 10 готовых проектов. При покупке комплекта для строительства дома, проект вы получаете в подарок! Также мы предлагаем разработку индивидуальных проектов по оптимальной стоимости. Выбирайте проект ИЖС из портфеля застройщика на сайте domspk.ru

Отдел продаж ЖБИ и WandeBlok: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а, 207-55-33, 207-50-13

ИСТОЧНИК KP.RU

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