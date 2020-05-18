Число умерших из-за коронавируса в Пермском крае на 18 мая 2020 года возросло до 28 человек

Число умерших из-за коронавируса в Пермском крае на утро 18 мая 2020 года возросло до 28 человек. За сутки зафиксированы еще два летальных исхода, у пациентов 71 и 83 лет посмертно был обнаружен COVID-19.

Всего же с начала вспышки заболевания в Пермском крае количество инфицированных составило 1024 человека. Выздоровело 522 человека. В больницах лежат 310 человек, 1517 жителей региона по предписанию главного санитарного врача находятся на домашнем карантине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Очень боимся принести вирус домой». Откровения пермского кондуктора о работе в пандемию

Женщина рассказала о чихающих пассажирах, раздаче масок и снизившейся зарплате [аудио] (Подробнее...)

Карта распространения коронавируса в Пермском крае на 14 мая 2020 года: какие районы и города лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим в районах и городских округах (Подробнее...)

«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе

Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)