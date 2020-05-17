2020-05-17T19:15:05+03:00
Общество

Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 18 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми и Пермском крае на 18 мая 2020 года [аудио]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным на утро 18 мая 2020 года количество инфицированных составило 1024 человека.

По сообщениям Роспотребнадзора РФ, за 17 мая в России было выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В том числе, в Пермском крае – 51 случай.

- Из 51 заразившегося 20 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 29 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксировано посмертно, - отметили в краевом Минздраве. - Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1024. Ежесуточный прирост больных составил 5,2 процента. Коэффициент распространения инфекции пятый день подряд превышает нормативный уровень, на сегодня он составляет 2,1. Это значит, что один заболевший заражает ещё двух человек. За 17 мая зафиксированы ещё два летальных исхода, у пациентов 71 и 83 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 28 летальных исходов, связанных с COVID-19. Из 49 новых инфицированных - 14 мужчины, 34 женщины, 1 ребёнок. Младше 45 лет - 15 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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В краевом Минзраве сообщили о том, что за прошлый день из больниц были выписаны 11 пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусом.

- В общей сложности с начала пандемии от инфекции оправились 522 жителя нашего региона, - сообщили в министерстве здравоохранения края. - На лечении остается еще 425 жителей Пермского края, 1517 человек находятся на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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