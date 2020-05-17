2020-05-17T11:07:38+03:00
Общество

Экс-губернатор Прикамья вступился за сына, у которого произошел конфликт с мэрией Москвы из-за требований по коронавирусу

Будучи владельцем столичного премиум-такси , тот отказался передавать сведения о перемещении VIP-персон
Андрей МАТЛИН
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Олег Чиркунов написал, что на время пандемии "застрял" в Лондоне. Фото: страница в Фейсбук экс-губернатора Прикамья.Олег Чиркунов написал, что на время пандемии "застрял" в Лондоне. Фото: страница в Фейсбук экс-губернатора Прикамья.
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- Похоже, что московские чиновники решили сделать моего сына самой известной фигурой в стране, - написал на своей странице в Фейсбук экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов. - Глупо. Им во время пандемии нечем больше заняться, кроме как проверять Wheеly?

Антон Чиркунов (слева) пообещал охранять частную жизнь клиентов. Фото: страница в Фейсбук.

Антон Чиркунов (слева) пообещал охранять частную жизнь клиентов. Фото: страница в Фейсбук.

Дело в том, что его сын Антон, владелец столичного сервиса премиум-автомобилей Wheely отказался выполнять требования Роспотребнадзора и передавать в городскую информационную систему Москвы данные о геолокации и треках передвижения машин. Свой отказ он мотивировал тем, что для многих VIP-персон будет нежелательно делиться сведениями о том, когда и куда они ездят. Свои аргументы он изложил в письме, которое направил в департамент транспорта столицы, заявив, что эти требования «никак не связаны с реализацией цели снижения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции».

В свою очередь, департамент транспорта Москвы предложил столичной прокуратуре проверить агрегатора Wheely на предмет нарушения законодательства и выполнения требований Роспотребнадзора.

Тем не менее Wheely возобновил пассажирские перевозки в Москве и в Московской области. Отец Антона Чиркунова предупредил московских чиновников, что у его сына есть характер.

- У кого-то есть сомнения, что риски передвижения обычным такси много выше? – написал Олег Чиркунов на своей странице в Фейсбук. - Или решили испытать Антона на прочность? Для него это будет хорошим уроком и закалкой. Но хочу предупредить оппонентов - характер у него есть.

Сам Антон Чиркунов на своей странице в Фейсбук пообещал клиентам, что их частная жизнь останется в неприкосновенности.

- Что касается передачи данных и геолокации в столичный департамент транспорта: мы не можем исполнять незаконное требование, как и говорили ранее, - написал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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