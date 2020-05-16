Коронавирус в Перми, последние новости на 17 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

В Пермском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. На 17 мая 2020 года количество инфицированных опасной болезнью составило 973 человека.

- За минувшие сутки в регионе было выявлено 52 новых случаев заражения, - сообщили в краевом минздраве. - 39 человек с симптомами болезни проходят сейчас лечение в больнице, 13 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Из 52 новых инфицированных - 23 мужчины, 24 женщины и пятеро девочек. Тех, кто младше 45 лет - 16 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших с ними лиц под наблюдением специалистов.

По данным федерального Роспотребнадзора, Пермский край вошел в ТОП-6 регионов России с наибольшим коэффициентом заражаемости COVID-19. Помимо Прикамья, этот показатель выше сейчас в Мурманской и Иркутской областях, Адыгейской, Чувашской республиках и в Еврейском автономном округе. А показатель заболеваемости в Прикамье составил 37,4 на 100 тыс. населения, регион занимает 72 ранговое место среди субъектов РФ.

"Расслабляться еще рано",- член регионального штаба и общественник Д. Жебелев о развитии эпидемии 00:00 00:00

В эпидемический процесс вовлечено 34 территории края, это составляет 73,9%, в краевом центре зарегистрировано 776 случаев заболевания коронавирусом

За все время пандемии коронавируса в Прикамье было проведено 79,1 тысяч тестов.

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