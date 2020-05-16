«Здесь Счастье не проплывало?» Знаменитый арт-объект в Перми почти полностью ушел под воду

Этой весной в Перми самый сильный паводок за всю историю наблюдений. На севере края топит поселки и автомобильные трассы. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от мира.

Затопило и знаменитый пермский арт-объект «Счастье не за горами», который стал известен на всю страну после того, как засветился в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Географ глобус пропил».

Оказалась затоплена и сама набережная.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Еще неделю назад все красные буквы арт-объекта «Счастье не за горами» находились над уровнем реки. Сегодня он фактически полностью скрыт от глаз пермяков под толщей воды.

Счастье топит "большая вода".Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Кама разлились так, что полностью оказалась затоплена нижняя часть пермской набережной. Больше месяца любимое место прогулок пермяков было закрыто из-за коронавируса. Буквально недавно ее открыли для того, чтобы пермяки гуляли по ней и дышали воздухом.

Паводок в этом году самый сильный за историю наблюдений.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Но сейчас спуститься вниз уже нельзя, вода сама подошла к ступенькам, и прогуляться можно лишь по верхнему променаду.

Знаменитый арт-объект ушел под воду.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

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