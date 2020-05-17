Жилой квартал «Гулливер» - новый архитектурный ориентир на карте Перми

С конца 2015 года в центре Перми, в квартале, ограниченном улицами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспектом компания «КОРТРОС-Пермь» реализует проект жилого квартала «Гулливер» - архитектурный ансамбль которого, состоящий из домов от 6 до 32 этажей, специально для краевой столицы разработали во всемирно известном французском бюро Anthony Bechu Architect.

По заказу компании французские архитекторы постарались не только вписать комплекс в городскую среду, но и задать новые видовые акценты в самом сердце Перми. Высотные здания (одно из которых реализуется под брендом жилых небоскребов Headliner и является на сегодняшний день самым высоким жилым домом краевой столицы) открывают доступ к уникальным панорамам г. Перми.

-

Комплексная реновация, центральное расположение участка позволили обеспечить шаговую доступность жильцов ко всей необходимой инфраструктуре. В непосредственной близости находится поликлиника и аптеки, две общеобразовательные и несколько спортивных школ, центр развития творчества «Муравейник», спорт. комплексы «Динамо» и «Орленок», центры дошкольного развития и детские сады. На территории самого квартала «КОРТРОС» построил и безвозмездно передал городу современный детский сад на 160 мест. Архитектура здания выполнена в стилистике квартала и органично вписана в его пространство. А его территория примыкает к парку, который разбит в центре площадки.

-

Общественный парк, который будет уже в этом году будет передан городу, является изюминкой и неотъемлемой частью проекта ЖК «Гулливер». Застройщик постарался сохранить на территории максимально возможное количество вековых деревьев. Создать в центре квартала современный городской сквер на площади более 2 га.. На одном из участков парка два года назад появился важный топонимистический ориентир – памятник пермяку, любимому миллионами зрителей актеру театра и кино Георгию Буркову. Монумент создан на средства застройщика и передан в дар городу в год 85-летия со дня рождения артиста.

-

Для будущих жильцов «Гулливера» предусмотрен широкий выбор опций как на стадии ознакомления, так и выбора будущей квартиры. На сайте жилого квартала gulliverperm.ru/filtr/ можно установить параметры: стоимость и площадь квартиры, количество комнат, этаж, предложение с отделкой, кладовыми помещениями или подземным паркингом. После чего будут предложены все доступные варианты, отвечающие персональным требованиям потенциального покупателя, а также цена, планировки самого помещения и всего этажа. Сайт компании был признан самым информативным среди застройщиков Перми по итогам независимой экспертизы градозащитников и студентов пермских вузов.

В сервисе доступна возможность самостоятельного «проектирования» квартир. По вкладке «3D планировки» на сайте ЖК «Гулливер» доступны проекты визуализации возможных дизайн решений помещений с учетом фактического метража и геометрии комнат в самом высоком в Перми жилом доме Headliner https://headliner.gulliverperm.ru/plans3d/floors26-31/. На выбор здесь предлагаются варианты различные оформления квартир: монохромные и яркие, ультрамодные и классические, с большим числом деталей и основанные на лаконичных решениях. Добавим, Headliner – это не просто имя здания, это бренд жилых небоскребов, разработанный и реализуемый «КОРТРОСом» в нескольких регионах, в т.ч. в Москва Sity.

-

В квартале покупателям предлагаются квартиры различного класса: от стандарта до комфорта и бизнес. В последних небольшое количество квартир, улучшенная звукоизоляция позволят создать максимальный комфорт, тишину и приватность. Бизнес-квартиры предлагаются с чистовой отделкой. Они отличаются также трехметровыми потолками, и готовы для самых смелых интерьерных решений, включая установку современной технологии «умный дом – умная квартира». Безопасность и комфорт во всех без исключения домах квартала обеспечиваются качественными материалами и сотрудничество компании с ведущими в мире производителями строительной инфраструктуры: от лифтов до наружных и внутренних отделочных материалов.

В каждом доме квартала предусмотрены подземные парковка и зоны кладовых. В Headliner и домах «комфорт-класса», расположенных вдоль ул. Революции под них отведены цокольные этажи.

Наблюдать за возведением трех оставшихся домов жилого комплекса можно в режиме онлайн. Трансляция организована на сайте gulliverperm.ru. Для просмотра с мобильного устройства необходимо расположить смартфон горизонтально - ссылка на трансляцию появятся в правом верхнем углу. Застройщик также регулярно публикует текстовые и фотоотчеты о выполняемых и завершенных работах.

Отметим, ГК «КОРТРОС» имеет огромны опыт в работе с ключевыми городскими пространствами. Реализует крупнейший в России и Европе проект комплексного освоения – микрорайон «Академический» в г. Екатеринбурге. Является застройщиком первого в России проекта жилых небоскребов Headliner в Москве, а также уникальных проектов в Санкт-Петербурге, Сочи, Ростовской и Московской областях. Компетенции компании в Перми, на площадке ЖК «Гулливер» позволили привнести новое слово, подходы и инновации в архитектурный облик Перми, но и в строительную отрасль Прикамья.

.