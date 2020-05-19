Социальная адаптация и трудоустройство – выпускники проекта «Смогу жить сам» радуют свои семьи и организаторов успехами

Социальный проект по сопровождаемому проживанию «Смогу жить сам», который реализуется благотворительным фондом «Деревня «СВЕТЛАЯ» совместно с Министерством социального развития Пермского края и АО «СтройПанельКомплект» продолжает активную работу.

Напомним, проект направлен на бытовую и социальную адаптацию молодых людей с особенностями ментального развития, он начал свою работу в августе 2018 года.

В проекте состоялось уже два выпуска. Четверо ребят трудоустроены в пермские компании. Прокачав навыки самостоятельности, принятия решений и планирования, ребята активно выстраивают свою социальную жизнь.

Лилия Дунина и Клара Кыласова работают в ООО «Лабдиагностика» с начала текущего года. В обязанности сотрудниц входит подержание чистоты помещений, складирование расходных материалов, работа с договорной документацией.

Фото: АО «СтройПанельКомплект»

Как отмечают Клара и Лилия, работа требует ответственности, целеустремленности, усидчивости. Клара хочет продолжить развитие в медицинской сфере и планирует пройти обучение на курсах массажа.

Среди сильной половины участников два выпускника – Иван Лобанов и Андрей Никалица. После выпуска ребята стали сотрудниками «Западно-уральской буровой компании». Ответственных и трудолюбивых рабочих ценит руководство. Коллектив тепло принял ребят, коллеги помогают в рабочих вопросах. Иван и Андрей выполняют несложную работу от которой зависит порядок на рабочих площадках. В ЗУБК есть лаборатория, куда поступают материалы, Иван нередко трудится в ней и хотел бы в дальнейшем работать именно в этом подразделении компании.

Фото: АО «СтройПанельКомплект»

Участие в проект «Смогу жить сам» стало для подопечных фонда отправной точкой для нового этапа жизни. Ответственность, самостоятельность, активная социализация в коллективе вдохновляют их на новые планы.

«Смогу жить сам» – несомненно, шаг к самостоятельной жизни. Проект открыл выпускникам новые возможности, дал уверенность в том, что ограничения преодолимы, а люди вокруг открыты к общению и готовы поддерживать.

Фото: АО «СтройПанельКомплект»

- Желаем дальнейших успехов на жизненном пути! - говорят представители «СтройПанельКомплекта»

Учебная квартира расположена в жилом комплексе «Медовый», в Кондратово. В 2020 году застройщик «СтройПанельКомплект» был отмечен дипломом победителя VIII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник-Урал» за благотворительную помощь и активное участие в развитии проекта.