Спортивная школа Свердловского района Перми «Победа» продолжает тренировать спортсменов к новому спортивному сезону несмотря на режим самоизоляции

Спортивная школа Свердловского района Перми располагается в спортивном комплексе «Победа». Коронавирус внес изменения и в жизнь спортсменов, всем им сейчас приходится оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции.

Невзирая на ограничения, которые были вызваны из-за распространения коронавируса, все тренеры и спортсмены регулярно проводят тренировки. Только происходит это не в спортзале, как было раньше, а онлайн режиме.

Тренера стараются удержать ребят в спортивной форме, чтобы к началу сезона все были готовы. За этим также следят инструкторы-методисты, которые так же дистанционно сопровождают тренировочный процесс, выставляют спортсменам рекомендации и следят за посещаемостью.

Конечно не обходится без сложностей. Ребятам и тренеру не хватает личного общения для достижения высоких результатов. Приходится тратить гораздо больше сил и времени, но все стараются, потому что знают, что все это временно и впереди соревнования.

А вот технический состав спорткомплекса «Победа» продолжает работать на месте. Сейчас рабочие приводят в порядок площадки, залы, идет активный ремонт и подготовка хоккейной коробки, чтобы после снятия ограничительных мер спортсмены смогли, вернутся к полноценному тренировочному процессу.

- Безусловно, многое изменилось с того момента, как началась самоизоляция, - говорит Алексей Слепынин, директор «Спортивной школы Свердловского района» г. Перми. - Но, мы смогли мобилизоваться и настроить тренировочный процесс даже в таких условиях. Работа всего коллектива спортивной школы не останавливалась ни на один день. Дети тренируются, а тренера им в этом активно помогают.

Традиционно к 9 мая спортивная школа Свердловского района проводила для всех жителей города спортивный праздник. День победы - праздник военно-патриотический, но кроме стены памяти, парада, встречи с военными, гвоздем праздника всегда был традиционный «Кубок Победы» по греко-римской борьбе и другие соревнования. В рамках этого праздника также были соревнования, конкурсы для всех желающих: разборка-сборка автомата, армрестлинг, военизированные «веселые старты» и в кульминации всех угощали солдатской кашей.

- К сожалению, мы не можем сейчас организовать такой формат, но праздник мы не отменяем, он обязательно состоится, но позже, когда это позволит ситуация, - рассказал Алексей Слепынин. - Мы будем продолжать соблюдать все меры безопасности, проводить санитарную обработку и обязательно порадуем наших спортсменов после завершения изоляции и устроим праздник по этому поводу.