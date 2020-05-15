«Еще полметра - и ушла бы на дно». В Прикамье баржа врезалась в мост через Каму
Вода в Каме в Березниках поднялась более чем на два метра по сравнению с обычным уровнем. И баржа, перевозившая песок, не смогла пройти под мостом через Каму.
- Грузовая баржа зацепилась за конструкцию моста, - рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС. – Мост не поврежден.
Подробности происшествия «Комсомолке» рассказали в Управлении гражданской защиты Березников.
Эту баржу компания «Камречпуть» сдала в аренду частной компании, которая занимается добычей песка. После того как с помощью плавучего крана на баржу нагрузили песок, поднятый со дна выше по течению Камы от моста, ее собирались перевезти на другое место.
Но из-за воды, прибывающей с верховьев, течение реки стало намного быстрее.
Фото: Дмитрий Фомин
Мощности буксира, тянущего баржу, не хватило, и сухогруз затянуло под мост. А к барже был прикреплен плавучий кран, которым черпали песок. При столкновении стрела и часть поворотного механизма крана упали на баржу, притопив ее. На водой осталось около 50 сантиметров высоты борта. Еще полметра – и баржа ушла бы на дно.
На барже находились 4 человека. Никто из них не пострадал. Вечером к месту аварии пригнали еще буксир, баржу оттащили от моста и вернули на прежнее место.
ИСТОЧНИК KP.RU