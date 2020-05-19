Самое время привести в порядок наши дворы

Можно сказать, что для жителей мегаполиса их двор – это малая родина. От того, насколько ухожены и удобны дворовые территории напрямую зависит настроение горожан, их впечатление о родном городе.

Это понимают депутаты Пермской городской думы. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, они заботятся о благоустройстве в своих депутатских округах – помогают жильцам определиться с необходимыми видами работ, с составлением заявки, следят за тем, как ремонтируются дворы.

Власти Перми продолжают исполнять федеральные, региональные и муниципальные программы по благоустройству с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Депутаты Пермской городской Думы контролируют ход работ по благоустройству дворов в своих округах.

Детские площадки, подъезды с пандусами

Депутат Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев вместе с представителями администрации и общественности отправляется проверить, как отремонтировали объекты в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В частности - общедворовой площадки, расположенной на проспекте Парковый. «Объект в отличном состоянии: детская и спортивная площадки функционируют, асфальтовое покрытие как новое», - следует оценка.

Затем депутат вместе с жителями согласовывает перечень работ по заявкам, вошедшим в программу в этом году. Например, во дворе дома по ул. Желябова, 11 уложат новый асфальт и отремонтируют тротуары.

- Масштабный проект по благоустройству придомовых территорий стартовал в 2017 году, - отметил депутат Григорьев. - Сейчас перед нами стоят две задачи: посмотреть состояние уже отремонтированных дворов и привлечь жителей к составлению перечня объектов, которые нужно отремонтировать или построить. Понятно, что при решении этих задач мы используем различные ресурсы, в том числе и ресурсы партии «Единая Россия», подчеркнул депутат Вячеслав Григорьев.

Дворовый комплекс, «лежачие полицейские», кронирование деревьев

И вот вырисовываются планы: в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во дворе дома по ул. Серебрянский проезд, 7 установят новые тротуары, оборудуют подъезды пандусами и расширят зону автомобильной парковки. Жильцы дома планируют провести озеленение территории. Во дворе между домами №№ 19 и 21 по ул. Моторостроителей также будут отремонтированы тротуары.

За работой подрядчиков наблюдают жители и депутат по избирательному округу № 20 Дмитрий Федоров.

- Четвертый год действует программа «Формирование комфортной городской среды», за каждый сезон удается сделать несколько дворов, - говорит он. - В этом году в микрорайоне Краснова в Свердловском районе – благоустроят шесть дворов, также облагородят придомовую территорию возле дома по Комсомольскому проспекту, 87 и 94, на улице Солдатова между домами 26, 28 и 30 построят большой дворовый комплекс, здесь появятся новые детские комплексы, будут установлены «лежачие полицейские», дорожные знаки, проведено кронирование аварийных деревьев и высадка новых.

Частный сектор благоустроят

В округе №14 депутата Пермской городской Думы Олега Бурдина активно продвигается ремонт дорог, жители участвуют в нескольких программах и в федеральном проекте, что позволяет установить новые детские площадки и облагородить придомовые территории. Одним из показательных является двор по улице Постаногова, 1 в микрорайоне Висим.

- Новая детская площадка здесь – это один из примеров совместных усилий жильцов дома и городских властей, – отметил депутат. - Программа, которая здесь в территории отработала, – это федеральная программа «Комфортная городская среда», городская программа «Благоустройство придомовой территории», а также депутатская программа развития микрорайона дают синергетический эффект.

В этом округе к 1 сентября на территории по ул. Свободы, 17 появится новый спортивный комплекс, где разместится игровое поле для волейбола, футбола и баскетбола, выкатной теннисный стол.

Почти половину территории этого округа занимает индивидуальная жилая застройка. Олег Бурдин был одним из депутатов, активно выступавших за создание отдельной программы по благоустройству частного сектора. В 2019 году это стало возможным, из городского бюджета было выделено 50 миллионов рублей.

Отремонтированы тротуары на улицах Ракитная и Молдавская в микрорайоне Кислотные дачи, дорога на улице Академика Веденеева, также в рамках комплексной программы благоустройства территории частного сектора завершены работы по ремонту трех тротуаров в микрорайоне Гарцы на улице Мотовилихинская.

Тротуары возле почты и больницы

Депутаты городской Думы определяют самые проблемные территории в своих округах и вместе с администрацией контролируют выполнение работ. Одним из таких объектов является строящийся тротуар на улице Полтавская.

- Недалеко расположено почтовое отделение, особенно востребованное людьми старшего возраста, объяснил депутат Пермской городской Думы по округу №16 Арсен Болквадзе. - Участок находится рядом с частным сектором, тут не предусмотрено асфальтовое покрытие улиц, только грунтовка. И людям сложно было передвигаться.

В этом же округе достраивают тротуар возле городской клинической больницы имени Гринберга, идет ремонт тротуара на улице Бетонный переулок, ремонтируется дорожное полотно на улицах Генерала Панфилова, Гальперина, Адмирала Нахимова и Ласьвинская.

Тротуарные дорожки, освещение и ремонт сквера

В округе №15 депутата Пермской городской Думы Владимира Манина построен новый тротуар вдоль дома на улице Ивана Франко, 40. У школы № 30 провели кронирование старых деревьев. В этом году начнут обустраивать тротуарную дорожку на улице Красноуральская, освещение здесь уже установили. Новый тротуар обеспечит безопасный подход к школе и к центру микрорайона Вышка-2.

Решается вопрос с ремонтом сквера на улице Гашкова. Работы должны были закончиться еще в конце прошлого года, однако из-за отсутствия банковской гарантии подрядчик не может приступить к исполнению обязательств. Депутат Пермской городской Думы Владимир Манин обратиться к главе города с просьбой решить все организационные вопросы.

В прошлом году благодаря новой программе началось благоустройство в частном секторе округа: на улице Целинной со стороны частного сектора от разворотного кольца до улицы Бекетова полностью восстановлен тротуар, в этом году работы продолжатся до ул. Туркина.

- Программы по благоустройству не должны остаться без внимания, - подчеркнул депутат Владимир Манин. - После строительства детских садов и школ, скверов мы должны решать проблемы благоустройства. Не сделаем это сегодня, отбросим себя лет на пять назад.

Это только несколько примеров того, как под контролем депутатов Пермской городской Думы благоустраиваются улицы и дворы в краевом центре.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Всего в Перми в этом году будет отремонтировано 77 дворов, которыми пользуются жители объединяющих 141 многоквартирного дома. Поскольку программы продлены до 2024 года, жители, которые хотят видеть свой двор благоустроенным и ухоженным, могут подать заявку на участие. В прошлом году в краевом центре благоустроили 435 дворовых территорий.

НАША СПРАВКА

Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Список работ для каждого двора определяется на общем собрании собственников. Подрядные организации несут гарантийные обязательства в течение 3 лет.