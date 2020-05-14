2020-05-14T21:20:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 15 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 15 мая 2020 года [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Количество больных выросло на 42 человека.Количество больных выросло на 42 человека.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На 15 мая 2020 в Пермском крае зафиксирован 871 случай заражения коронавирусной инфекцией. Накануне количество больных выросло на 42 человека.

- Убежден, что с учетом инкубационного периода, это связано с повышенной активностью граждан Пермского края в конце апреля - начале мая и снижением общей настороженности и бдительности в период неблагополучной эпидемической ситуации, - отметил Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края.

В одном из случаев COVID-19 был обнаружен у пациентки посмертно. Причина ее смерти уточняется. Из 41 остальных инфицированных - 12 мужчин, 27 женщин, 2 девочки. Из взрослых 13 человек младше 45 лет, 12 - в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет.

Накануне в пермской городской больнице №6, находящейся на Гайве, закрыли кардиологическое отделение. Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, у пяти медработников больницы выявлен коронавирус.

- Все контактные лица установлены, у них взяты мазки, они находятся под ежедневным наблюдением врачей, - отметили в ведомстве. - Проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия.

Кроме того, по информации главного врача, в двух отделениях больницы №6 - гинекологии и хирургии - ведется эпидрасследование. О результатах расследования в минздраве пообещали сообщить дополнительно.

На этой неделе случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в двух новых территориях Пермского края – Карагайском муниципальном районе и Добрянском городском округе. В них выявлено 2 и 1 инфицированные.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
"Вирус проникает через глаза": врач-инфекционист рассказал, вредны ли ИВЛ при коронавирусе и почему болеют медики
Заместитель главврача тольяттинской больницы Николай Каравашкин поделился своим опытом работы с коронавирусными больными и спрогнозировал всплеск заболеваемости в селах
Новости 24
Власти помогли 18 вахтовикам вернуться в Пермь из Нижневартовска
В Перми закрыли из-за коронавируса кардиологическое отделение городской больницы
«Системное администрирование и искусственный интеллект». Пермские студенты и молодые специалисты смогут участвовать в онлайн-стажировках МТС
"Вышел из дома в зимних сапогах и исчез". В Перми при странных обстоятельствах пропал 31-летний мужчина
В Пермь привезли еще 18 вахтовиков, которые не могли вернуться домой из-за коронавируса
Дягилевский фестиваль перенесут из-за коронавируса
В Перми полиция ищет пострадавших от рук грабителя
В Пермском крае умерла еще одна пациентка с коронавирусом
Что делать, если вы не получили выплаты за работу с коронавирусом в Пермском крае?
В Пермском крае еще у 42 человек обнаружен коронавирус
«Ехали и думали, что нас смоет». Дорогу между Чердынью и Соликамском затопило
Пермяки во вторую половину майских праздников вышли в офлайн
В Пермском крае еще в двух районах обнаружен коронавирус
«Пермская сетевая компания» обновит теплосеть на улице Федосеева
В Пермском крае выздоровели еще 30 человек после лечения коронавируса
Суд продлил арест обвиняемым в хищении 129 млн рублей при строительстве зоопарка
Пермяки могут звонить на «горячую линию» по вопросам работы школ и детских садов
За четыре месяца 2020 года на дорогах в Пермском крае погибли 82 человека
«Дорога превратилась в реку». Жители дачного поселка под Пермью оказались отрезанными от «большой земли»
В Перми мужчина зарубил топором спящего ребенка и его отца
Можно ли остаться на удаленной работе, если начальник требует выйти в офис? Чем рабочие дни отличаются от нерабочих и какой должна быть зарплата?
В беби-боксе в Перми оставили ребенка
Доктор Мясников: «Коронавирус - это учения перед грядущими серьезными пандемиями»
Жители Прикамья активно участвовали в многочисленных акциях в День Победы
Раиса Кассина: У педагогов накопилось много злости
Дошкольникам Пермского края вновь выдадут продуктовые наборы
Новый учебный год - 2020 в пермских школах начнется 1 сентября
Министр образования: ОГЭ для 9 классов в Пермском крае будут отменены