Коронавирус в Перми, последние новости на 15 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

На 15 мая 2020 в Пермском крае зафиксирован 871 случай заражения коронавирусной инфекцией. Накануне количество больных выросло на 42 человека.

- Убежден, что с учетом инкубационного периода, это связано с повышенной активностью граждан Пермского края в конце апреля - начале мая и снижением общей настороженности и бдительности в период неблагополучной эпидемической ситуации, - отметил Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края.

В одном из случаев COVID-19 был обнаружен у пациентки посмертно. Причина ее смерти уточняется. Из 41 остальных инфицированных - 12 мужчин, 27 женщин, 2 девочки. Из взрослых 13 человек младше 45 лет, 12 - в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет.

Накануне в пермской городской больнице №6, находящейся на Гайве, закрыли кардиологическое отделение. Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, у пяти медработников больницы выявлен коронавирус.

- Все контактные лица установлены, у них взяты мазки, они находятся под ежедневным наблюдением врачей, - отметили в ведомстве. - Проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия.

Кроме того, по информации главного врача, в двух отделениях больницы №6 - гинекологии и хирургии - ведется эпидрасследование. О результатах расследования в минздраве пообещали сообщить дополнительно.

На этой неделе случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в двух новых территориях Пермского края – Карагайском муниципальном районе и Добрянском городском округе. В них выявлено 2 и 1 инфицированные.