2020-05-14T20:43:52+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Перми на 15 мая 2020 года составило 871 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 15 мая 2020 года [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Число заболевших коронавирусом в Пермском крае резко пошло вверх.Число заболевших коронавирусом в Пермском крае резко пошло вверх.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество инфицированных коронавирусом в Пермском крае в последние дни резко пошло вверх. По мнению эпидемиологов, причина этого в том, что в конце апреля - начале мая жители региона, не смотря на сохраняющийся период самоизоляции, начали проявлять активность, и сейчас мы «пожинаем плоды» этого.

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае на 15 мая 2020 года достигло 871 человека. Только за последние сутки в регионе было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: 26 пациентов с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 15 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, один случай зафиксирован посмертно. Сутки назад, напомним, было зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19.

Из 41 нового инфицированного - 12 мужчин, 27 женщин и две девочки. Тех, кто младше 45 лет - 13 человек, 12 - в возрасте 45-65, 14 заболевших старше 65 лет. Все они ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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14 мая был зарегистрирован один летальный случай, у пациентки посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется. В итоге количество жертв, связанных с коронавирусом, увеличилось до 24.

По информации краевого минздрава, 14 мая в городской больнице №6 было закрыто на прием и выписку отделение кардиологии, так как у пяти медработников был выявлен коронавирус. Все контактные лица установлены, у них взяты мазки, они находятся под ежедневным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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