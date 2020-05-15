Почему в Прикамье тормозится проект по обеспечению противопожарной безопасности школ, садиков и больниц

С огнем шутки плохи. Не предотвращенный вовремя пожар может стать причиной настоящей трагедии. Вот почему в школах, детских садах, больницах и других социально значимых объектах предусматривается многоуровневая система оповещения при возгорании.

Уже при задымлении в здании - датчики включают систему оповещения, и должна начаться эвакуация. Но очень важно, чтобы одновременно тревожный сигнал поступил и к пожарным. Причем, если речь идет о социальных учреждениях, он должен поступить на пульт дежурного автоматически, без участия «человеческого фактора». Ведь в сложной ситуации люди могут растеряться, и драгоценное время окажется упущено.

Именно для этого на объектах предусматривается так называемая система дублирования сигнала о возникновении ЧП в подразделения пожарной охраны. Таковы требования противопожарной безопасности.

Услуги по завышенной цене

Чтобы передать тревожный сигнал, на объектах и пультах должно быть установлено специальное надежное оборудование. В свое время в Пермском крае право на его установку и монтаж предоставили коммерческим организациям. В итоге более чем на 3500 социальных объектах было установлено оборудование, которое передает сигналы о пожарах на пульты, установленные в 43 подразделениях пожарной охраны.

Но постепенно стало очевидно, что система нуждается в корректировке. Например, выяснилось, что 28 из 43 единиц принимающего пультового оборудования принадлежит нескольким аффилированным между собой коммерческим организациям, которые на протяжении десяти лет заключают договоры на оказание подобных услуг без торгов, по завышенной цене. То есть ни о какой прозрачности финансовых отношений говорить не приходится. А самое главное - под угрозой оказывается безопасность детей в школах и детсадах.

Из 150 миллионов можно сэкономить 50

Чтобы снизить расходы, а в первую очередь, повысить надежность всей системы оповещения, в Пермском крае стартовал специальный проект. Речь идет о создании единого центра пожарного мониторинга на базе Управления государственной противопожарной службы Пермского края. Осенью прошлого года региональное Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок организовало торги на поставку, монтаж и настройку 28 единиц пультового оборудования взамен техники коммерческих организаций, установленной, в основном, в подразделениях ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- По расчетам, экономия денежных средств, которые направляются из регионального и муниципальных бюджетов, составит более 50 миллионов рублей ежегодно, - отмечают эксперты.

Специалисты не могут смонтировать оборудование

Казалось бы, проблем с внедрением этого проекта в жизнь быть не должно. Его реализует государственное учреждение, с одной только целью - повышение безопасности на социальных объектах. Однако реализация затягивается. К сожалению, на объекты МЧС зайти не так-то просто. Логичных объяснений такому торможению нет, создается впечатление, что МЧС не заинтересовано в смене коммерческих исполнителей на государственных. Конечно, оборудование, приобретенное Пермским краем, устанавливается, но намного медленнее, чем это могло бы быть. К примеру, в Березниках, Соликамске, Кунгуре, Суксунском районе и ряде других территорий региона специалисты по-прежнему лишены возможности демонтировать старое оборудование и монтировать новое. Им попросту не дают это сделать.

Надо понять, что речь идет не только об экономии средств. Но в первую очередь о безопасности людей. Реализация проекта должна обеспечить контроль со стороны региональной власти за системой пожарного мониторинга и качеством услуг технического обслуживания передающего и принимающего оборудования. Проект позволит оснастить такой сигнализацией все без исключения социальные объекты региона, а значит, быть уверенным в безопасности наших земляков.

- Разумеется, мы все заинтересованы в том, чтобы наши школы и другие социальные учреждения были безопасны, - говорит мама пермской пятиклассницы Ольга Раковская. – Чрезвычайные ситуации, которые происходили в последнее время в нашем крае, показывают: очень важно, чтобы сигнал тревоги вовремя поступил на пульт диспетчера. И если система тревожной сигнализации будет выстроена в рамках регионального проекта и будет централизованно контролироваться, это пойдет всем на пользу. Различные ведомственные и иные дрязги тут неуместны.