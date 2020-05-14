«Будем поднимать цены, иначе не выживем». В Перми открылись парикмахерские

В Перми после длительного перерыва открылись парикмахерские. Роспотребнадзор назвал строгие правила, которые в них должны соблюдаться: эта работа в средствах индивидуальной защиты, обработка всех поверхностей после каждого клиента, предварительная запись и много чего еще.

Берите в парикмахерскую запасную маску

Мы поговорили с первыми клиентами, которые после сидения на длительной самоизоляции уже сделали себе стрижку, и вот что они рассказали:

- В свой салон я хожу уже несколько лет, мне очень нравится, что там всегда чисто и приятная обстановка, - объясняет молодая пермячка Ирина. – Стрижка у меня короткая. Пока шла самоизоляция, и салон не работал, я очень обросла. О том, что салон наконец-то открылся, узнала от своего мастера, вдобавок я была подписана на их группу в соцсетях.

Ирина записалась на стрижку в первый же день работы салона. Пришла к положенному времени в маске и перчатках. Изменения в работе ей бросились в глаза сразу.

- Раньше там работало пять мастеров, а сейчас, чтобы соблюдать социальную дистанцию, их осталось только три и все они были в масках, халатах и перчатках, - говорит девушка. - И подстригают они клиентов исключительно, если те в масках. Если масок нет, то в салоне их выдают.

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И это одна из причин, по которой салоны теперь попали не в самое лучшее положение. Ведь владелец сети салонов должен в обязательном порядке обеспечивать не только свой персонал средствами индивидуальной защиты, но и клиентов.

Результат похода в парикмахерскую. Фото: личный архив.

И если вдруг клиент пришел без перчаток, то ему должны продезинфицировать руки. Вдобавок между приемом клиентов должно пройти 20 минут. За это время кресло, ножницы, расчески должны полностью продезинфицировать.

- Стричься в маске очень непривычно, - объясняет пермячка. – На это и времени уходит больше: на ушах маска, и пока мастер все поправит-исправит, пройдет время. Вдобавок короткие волосинки в маску залетают, поэтому я бы порекомендовала иметь с собой запасной маску, потому что той, в которой вы подстригались, пользоваться дальше невозможно.

Ирина успела подстричься в своем салоне еще по старым ценам, но ее предупредили, что в ближайшее время ценник на услуги парикмахеров может вырасти, иначе, чтобы соблюсти все правила, им придется работать себе в убыток.

Ирина советует взять в парикмахерскую запасную маску. Фото: личный архив.

Будьте готовы к тому, что перед стрижкой вам измеряют температуру

- Я обычно посещаю парикмахерскую на первом этаже дома, в котором я живу, - рассказал пермяк Андрей. - Я знал, что сейчас людей принимают строго по записи, поэтому переживал, что придется записаться и долго ждать своей очереди.

Однако мужчине повезло, и в тот момент, когда он заглянул, чтобы записаться на стрижку, в парикмахерской никого не было. Он был в маске, и девушка-мастер готова была его обслужить прямо сейчас. На часах в это время было четыре часа дня.

- Сначала с помощью небольшого устройства белого цвета мне измерили температуру, сказали продезинфицировать руки, а потом посадили в кресло, - рассказывает Андрей. - Стрижку по моим ощущениям мне сделали раза в два быстрее, чем обычно, причем, очень качественно и хорошо. Девочки сказали, что на самоизоляции истосковалась по работе, поэтому рады обслуживать клиентов, но цены им вскоре придется поднимать, иначе не выжить. А когда я уже выходил, в парикмахерскую зашел еще один мужчина, но его попросили подождать минут 20, чтобы мастера смогли все продезинфицировать.

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