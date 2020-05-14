Низкие цены на просторные «трешки» в новом жилом комплексе «Pro жизнь» от «СтройПанельКомплект»

Новый комплекс от надежного застройщика «СтройПанельКомплект» располагается в микрорайоне Владимирский, по ул. Ординская, 10. ЖК «Pro жизнь» – это два 17-этажных дома. Здесь представлены 1-2-3-комнатные квартиры от 25,2 до 66,3кв.м.

В проекте предусмотрены дизайнерские холлы, застекленные входные группы, помещения для консьержа, функциональное внутридворовое пространство с игровыми и спортивными площадками, зелеными насаждениями и зонами отдыха.

Квартиры сдаются с полной отделкой, в которую включены система «теплый пол» в сан.узлах и натяжные потолки. Цветовая гамма отделки выполнена в спокойных тонах, что позволит легко подобрать интерьерные решения. Всего в комплексе будет расположено 286 квартир.

Отметим, что проект реализуется по модернизированной технологии «97 серии» панельного домостроения с бесшовным фасадом. Модернизация традиционной технологии сохраняет зарекомендованные характеристики – энергоэффективность, надежность, долговечность, а также открывает новые возможности в проектных решениях и улучшает качественные характеристики строительства.

«Pro жизнь» – это новая история вашей жизни!Отметим, что проект реализуется по модернизированной технологии «97 серии» панельного домостроения с бесшовным фасадом. Модернизация традиционной технологии сохраняет зарекомендованные характеристики – энергоэффективность, надежность, долговечность, а также открывает новые возможности в проектных решениях и улучшает качественные характеристики строительства.

Близость к центру, развитая инфраструктура района, удобная транспортная развязка, балгоустроенная придомовая территория и разнообразие планировочных решений – эти факторы создают комфортное пространство для жизни! В шаговой доступности расположены школы, детские сады, медицинские учреждения, крупные торговые сети и другие объекты бытовой инфраструктуры.

Фото предоставлено компанией «СтройПанелькомплект»

Квартира с «предчистовой» отделкой. Возможна покупка с полной отделкой от застройщика. Количество квартир ограниченно. Срок действия акции до 31.05.2020 г. Выбирайте квартиру вашей мечты по самой привлекательной цене на старте продаж! Мы подберем оптимальную программу покупки из множества финансовых решений, чтобы сделать ежемесячный платеж комфортным для вашего бюджета.

Фото предоставлено компанией «СтройПанелькомплект»

Отдел продаж «СтройПанельКомплект», тел. +7 (342) 214-05-11. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Ординский»/Проектная декларация размещена на сайтах spk.perm.ru и наш.дом.рф Предложение не является публичной офертой. Срок сдачи дома 4 квартал 2022 года