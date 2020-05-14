2020-05-15T12:01:47+03:00
Недвижимость

Низкие цены на просторные «трешки» в новом жилом комплексе «Pro жизнь» от «СтройПанельКомплект»

В проекте предусмотрены дизайнерские холлы, застекленные входные группы, помещения для консьержа, функциональное внутридворовое пространство и многое другое
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото предоставлено компанией «СтройПанелькомплект»Фото предоставлено компанией «СтройПанелькомплект»

Новый комплекс от надежного застройщика «СтройПанельКомплект» располагается в микрорайоне Владимирский, по ул. Ординская, 10. ЖК «Pro жизнь» – это два 17-этажных дома. Здесь представлены 1-2-3-комнатные квартиры от 25,2 до 66,3кв.м.

В проекте предусмотрены дизайнерские холлы, застекленные входные группы, помещения для консьержа, функциональное внутридворовое пространство с игровыми и спортивными площадками, зелеными насаждениями и зонами отдыха.

Квартиры сдаются с полной отделкой, в которую включены система «теплый пол» в сан.узлах и натяжные потолки. Цветовая гамма отделки выполнена в спокойных тонах, что позволит легко подобрать интерьерные решения. Всего в комплексе будет расположено 286 квартир.

Отметим, что проект реализуется по модернизированной технологии «97 серии» панельного домостроения с бесшовным фасадом. Модернизация традиционной технологии сохраняет зарекомендованные характеристики – энергоэффективность, надежность, долговечность, а также открывает новые возможности в проектных решениях и улучшает качественные характеристики строительства.

«Pro жизнь» – это новая история вашей жизни!Отметим, что проект реализуется по модернизированной технологии «97 серии» панельного домостроения с бесшовным фасадом. Модернизация традиционной технологии сохраняет зарекомендованные характеристики – энергоэффективность, надежность, долговечность, а также открывает новые возможности в проектных решениях и улучшает качественные характеристики строительства.

Близость к центру, развитая инфраструктура района, удобная транспортная развязка, балгоустроенная придомовая территория и разнообразие планировочных решений – эти факторы создают комфортное пространство для жизни! В шаговой доступности расположены школы, детские сады, медицинские учреждения, крупные торговые сети и другие объекты бытовой инфраструктуры.

Фото предоставлено компанией «СтройПанелькомплект»

Фото предоставлено компанией «СтройПанелькомплект»

Квартира с «предчистовой» отделкой. Возможна покупка с полной отделкой от застройщика. Количество квартир ограниченно. Срок действия акции до 31.05.2020 г. Выбирайте квартиру вашей мечты по самой привлекательной цене на старте продаж! Мы подберем оптимальную программу покупки из множества финансовых решений, чтобы сделать ежемесячный платеж комфортным для вашего бюджета.

Фото предоставлено компанией «СтройПанелькомплект»

Фото предоставлено компанией «СтройПанелькомплект»

Отдел продаж «СтройПанельКомплект», тел. +7 (342) 214-05-11. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Ординский»/Проектная декларация размещена на сайтах spk.perm.ru и наш.дом.рф Предложение не является публичной офертой. Срок сдачи дома 4 квартал 2022 года

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми могут вновь ужесточить режим самоизоляции
«Мы спасаем тех, от кого официальная медицина отказалась». Анастасии Заворотнюк может помочь открытие российских ученых
Синоптики обещают, что выходные в Прикамье будут теплыми и дождливыми
В Пермском крае еще 50 человек заразились коронавирусом
В Прикамье полицейские нашли водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся
Из министерства строительства Пермского края уволился замминистра
«Тайна смерти Гитлера». «Комсомолка» выпустила книгу, которая расскажет правду о загадочной гибели фюрера
В Перми из-за ремонта перекроют центр города
100 лет ветерану труда «Азота»
В Прикамье от коронавируса выздоровели еще 14 человек
В Пермь из Чайковского на вертолете доставили женщину с коронавирусом
В Перми из-за ремонта на теплосети будет перекрыт участок улицы
Власти помогли 18 вахтовикам вернуться в Пермь из Нижневартовска
В Перми закрыли из-за коронавируса кардиологическое отделение городской больницы
«Системное администрирование и искусственный интеллект». Пермские студенты и молодые специалисты смогут участвовать в онлайн-стажировках МТС
"Вышел из дома в зимних сапогах и исчез". В Перми при странных обстоятельствах пропал 31-летний мужчина
В Пермь привезли еще 18 вахтовиков, которые не могли вернуться домой из-за коронавируса
Дягилевский фестиваль перенесут из-за коронавируса
В Перми полиция ищет пострадавших от рук грабителя
В Пермском крае умерла еще одна пациентка с коронавирусом