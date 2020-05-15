Начали ремонт? Присмотрите за его качеством с помощью камер

Оказалось, что система видеонаблюдения от компании «Ростелеком» может стать отличным помощником во время проведения ремонтных работ. С помощью камер внутреннего наблюдения, за ходом работ можно следить прямо с экрана смартфона — из любой точки мира, где есть доступ к интернету.

- Я начал дома ремонт, закупил материалы - недешевые, импортные, нанял бригаду. И стал замечать, что стройматериалов все время недостаточно, бригадир мне говорил, что я, мол, неверно рассчитал количество, — делится обладатель двушки в новостройке Вадим. — Я закупился еще, а заодно поставил камеры от «Ростелекома» в квартире. Быстро выяснилось, что рабочие подтаскивали материалы, а курили больше, чем работали. Следующая бригада оказалась более ответственной, может, еще их дисциплинировало то, что я сразу объявил: в квартире работают камеры.

Устанавливаются эти камеры очень легко. Подключить их сможет даже ребенок. Можно поставить, например, в комнате, где делается ремонт, и на выходе из квартиры. А переключаться между камерами можно прямо в приложении.

Видеозаписи с камер хранятся в «облаке» от 7 до 30 дней

С наступлением теплой погоды активное строительство началось на приусадебных участках пермяков. Каждый день на стройку на дачу не наездишься, поэтому здесь выход из положения установить камеры наружного видеонаблюдения от компании «Ростелеком». Оборудование имеет угол обзора в 360 градусов, может вести ночную съемку в пределах 15 метров. Можно следить за тем, насколько интенсивно работает бригада, соблюдают ли рабочие технологии, не спят ли во время обеда, вовремя ли привозят материалы.

Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в нескольких городах. Видеозаписи с камер хранятся в «облаке» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа, а ролики можно скачать на мобильный телефон и использовать при возникновении спорных ситуаций.

Сейчас уже почти 5000 тысяч уральских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелеком».