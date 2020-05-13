Коронавирус в Перми, последние новости на 14 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

По последним данным в Пермском крае от коронавируса поправились еще 32 человека. Всего в крае вылечились от новой инфекции 445 пациентов.

Всего зараженных в крае 829 человек.

По данным на 13 мая в Пермском крае положительные тесты на коронавирус за сутки получили 48 человек. Днем ранее эта цифра была значительно меньше - 28 новых случаев. Рост произошел за счет 20 вернувшиеся из Якутии пермских вахтовиков, заразившихся не в нашем регионе.

Минздрав сообщил о распространении коронавирусной инфекции в медучреждениях Перми и края. Так с 9 по 11 мая в 4 из них был выявлен коронавирус.

По словам медиков, с 11 мая отделения реанимации, патологии новорожденных, патологии беременных, послеродовое отделение Перинатального центра выведены в режим работы обсерватора из-за выявления двух случаев заражения коронавирусом среди сотрудников.

- 14 сотрудников и 177 пациентов перевели в обсервацию, на домашней изоляции находятся 37 сотрудников и 105 пациентов, - сообщает Минздрав.

Во время брифинга, прошедшего в прямом эфире «Комсомольской правды» - Пермь», министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, что в 9 классах аттестаты по итогам учебного года выдадут в конце июня. А новый учебный год в школах традиционно начнется 1 сентября. Школьникам продолжат выдавать продуктовые наборы раз в две недели до конца мая.

В Прикамье к концу мая вирус может "затухнуть", если мы будем аккуратно выходить из режима самоизоляции 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В перинатальном центре и еще четырех медучреждениях Перми обнаружен коронавирус

Медперсонал отправлен на домашний карантин пациенты в обсервации (подробнее...)