В Прикамье полиция проверила кладбище, где дорогу вымостили надгробными плитами

В Пермском крае разгорелся скандал: в паблике «Мой город Пермь» ВКонтакте один из пользователей соцсести выложил видео. На нем видно, что дорогу на Бахаревском кладбище вымостили обломками надгробных памятников. На некоторых из них вполне можно было различить фотографии умерших, их фамилии, даты жизни.

- Это кощунственно! – возмутилась одна из посетительниц соцстранички.

- И как теперь по этим обломкам пробираться к могилам? – задался вопросом другой пользователь соцсети.

В администрации Пермского района объяснили, что памятники, которыми мостили дорогу, ни в коем случае не брали с могил, и что для этого использовались обломки тех надгробий, которые поменяли родственники усопших на новые.

Но сразу возник вопрос: откуда столько отходов на небольшом сельском погосте?

Мы попытались разобраться в произошедшем. Действительно, Бахаревское кладбище, которое находится сразу за выездом из города в районе Липовой горы, не такое уж и большое. В нем хоронили умерших жителей местных деревень и некоторое количество – из микрорайона Липовая гора. Теперь сюда только подхоранивают их родственников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2280" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/778851" frameborder="0"></iframe> В Прикамье дорогу на кладбище вымостили надгробиями. Видео: паблик ВК "Мой город Пермь".

- Благоустройством кладбища занимался частный предприниматель, он устанавливает памятники на кладбищах, - объяснил глава Фроловского сельского поселения Сергей Чекменев. – Здесь болотистое место, и он приобрел у фирм ритуальных услуг отходы их производства, обломки памятников с других кладбищ, чтобы замостить болотину. Из бюджета на это не было потрачено ни копейки.

- Сейчас дорогу засыпали поверх этого основания песчано-гравийной смесью и выровняли, - сообщили в администрации Пермского района. – После публикации в соцсети полиция провела проверку и никаких нарушений не нашла. Все памятники на Бахаревском кладбище стоят на своих местах.