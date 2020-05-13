График отключения горячей воды в Перми в 2020 году по районам: кто первым попадет под опрессовку
В домах Перми начали отключать горячую воду, традиционные летние опрессовки на две недели будут проводить на тепловых сетях ООО «ПСК» и Пермского филиала «Т Плюс».
График отключения горячей воды в Перми в 2020 году по районам:
СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН
Горячей воды в этих домах не будет с 12 - 25 мая:
Моторостроителей,14, 14а, 3, 5, 9, 11, 7, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21;
Серебрянский пр.4, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 2, 14, 16, 19;
Солдатова, 24, 26, 28, 30, 30а, 36, 34, 38, 39, 35, 41, 43, 45, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44;
Уфимская, 2, 4, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
Куйбышева, 117, 115, 115а, б, 117а, б, 125;
Яблочкова, 23а, 23б, 31, 33, 35, 37, 39, 17, 48/1, 48/2, 21, 25, 23, 29, 39;
Обвинская,10, 10а, 12а;
Комсомольский пр., 91;
Муромская,16а, 18, 26, 28, 24а, 30, 32;
Маршрутная, 21,5,10а,14а;
Саранская,3;
Братская, 2/1, 2/2, 16, 18, 20, 22, 10, 10а, 12, 14, 6, 6а, 8, 4, 2;
Запорожская, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 23, 21, 19;
Балхашская, 133а, 201, 203, 205, 207, 209, 224;
Холмогорская, 2, 2а, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4а, 6, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
Старцева, 140, 143;
Самаркандская, 32, 96, 102, 141, 143, 145, 147;
Пихтовая, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 42а, 46, 47, 47а;
Коломенская, 30, 32, 34, 55, 55а, 57, 59, 61;
Суздальская,7а,3, 1;
Братская,6а Д/с № 369;
Балхашская,203 Д/с № 369;
Суздальская,1 СОШ № 82;
Холмогорская, 17 Центр детского творчества «Ритм»;
Холмогорская, 4а Д/сад № 369;
Самаркандская, 102, Лицей № 2;
Самаркандская, 32, Школа-интернат;
Загарьинская, 6, Средняя общеобразовательная школа;
Краснополянская, 21, 39, Детский сад №418
Коломенская,22 Детский сад № 418
Пихтовая, 30а, школа № 154;
Кузьмы Минина,8 ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера;
Нейвинская,10а, Детский сад №418;
Серпуховская,11а МУЗ Городская клиническая больница №3»;
Серпуховская,19/2а, Детский сад № 265";
Героев Хасана,97а, Детский сад № 265";
Героев Хасана,89, СОШ № 94"
Краснополянская,19, ДОД "ЦДТ "РИТМ";
Коломенская,5а, Детский сад № 377;
Пихтовая,14а, Детский сад № 377;
ул. Чкалова, 30 (д/с), 32; ул. Коминтерна, 4(д/с), 6, 5(а), 3, 5; ул.
Героев Хасана, 32, 30, 28, 16, 10, 12, 10а, 8, 6, 4, 28а, 26, 24, 24а, 20, 18;
К. Цеткин, 1,2;
Комсомольский проспект, 94, 90, 92, 83, 85, 88, 86, 84, 84а, 82, 80, 76, 74, 88б;
Смирнова, 4, 3;
Соловьева, 6;
Коломенская,10, 14, 16, 4, 12, 22, 24, 24а, 26, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 49, 51;
Загарьинская,3,6;
Пихтовая, 2, 4, 8, 10, 14, 14а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30а/1, 31, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 40, 40а, 42;
Косьвинская, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13;
Козьмы Минина,1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12;
Ординская, 8, 10а;
Краснополянская,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 28/6, 29/5, 30, 32, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;
Серпуховская, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 11а, 15, 17, 19, 19/2а;
Полазненская, 26;
Лиственная, 2;
Кустовая, 1, 2, 3, 5, 7;
Героев Хасана, 89, 91, 91а, 95, 97, 97а, 107в, 105/1, 105/28, 105/43, 105/44, 105/73, 105/74, 105/115, 105 к21, к 115/3, к72, 107а, 105 (корп 19), (корп 7);
Нейвинская, 1, 10, 10а, 12, 14;
Ашапский пер. 4;
Бригадирская, 1, 2, 9, 14, 20, 26, 8, 26 (лит.А);
ИСТОЧНИК KP.RU