График отключения горячей воды в Перми в 2020 году по районам: кто первым попадет под опрессовку

В домах Перми начали отключать горячую воду, традиционные летние опрессовки на две недели будут проводить на тепловых сетях ООО «ПСК» и Пермского филиала «Т Плюс».

График отключения горячей воды в Перми в 2020 году по районам:

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Горячей воды в этих домах не будет с 12 - 25 мая:

Моторостроителей,14, 14а, 3, 5, 9, 11, 7, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21;

Серебрянский пр.4, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 2, 14, 16, 19;

Солдатова, 24, 26, 28, 30, 30а, 36, 34, 38, 39, 35, 41, 43, 45, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44;

Уфимская, 2, 4, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Куйбышева, 117, 115, 115а, б, 117а, б, 125;

Яблочкова, 23а, 23б, 31, 33, 35, 37, 39, 17, 48/1, 48/2, 21, 25, 23, 29, 39;

Обвинская,10, 10а, 12а;

Комсомольский пр., 91;

Муромская,16а, 18, 26, 28, 24а, 30, 32;

Маршрутная, 21,5,10а,14а;

Саранская,3;

Братская, 2/1, 2/2, 16, 18, 20, 22, 10, 10а, 12, 14, 6, 6а, 8, 4, 2;

Запорожская, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 23, 21, 19;

Балхашская, 133а, 201, 203, 205, 207, 209, 224;

Холмогорская, 2, 2а, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4а, 6, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Старцева, 140, 143;

Самаркандская, 32, 96, 102, 141, 143, 145, 147;

Пихтовая, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 42а, 46, 47, 47а;

Коломенская, 30, 32, 34, 55, 55а, 57, 59, 61;

Суздальская,7а,3, 1;

Братская,6а Д/с № 369;

Балхашская,203 Д/с № 369;

Суздальская,1 СОШ № 82;

Холмогорская, 17 Центр детского творчества «Ритм»;

Холмогорская, 4а Д/сад № 369;

Самаркандская, 102, Лицей № 2;

Самаркандская, 32, Школа-интернат;

Загарьинская, 6, Средняя общеобразовательная школа;

Краснополянская, 21, 39, Детский сад №418

Коломенская,22 Детский сад № 418

Пихтовая, 30а, школа № 154;

Кузьмы Минина,8 ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера;

Нейвинская,10а, Детский сад №418;

Серпуховская,11а МУЗ Городская клиническая больница №3»;

Серпуховская,19/2а, Детский сад № 265";

Героев Хасана,97а, Детский сад № 265";

Героев Хасана,89, СОШ № 94"

Краснополянская,19, ДОД "ЦДТ "РИТМ";

Коломенская,5а, Детский сад № 377;

Пихтовая,14а, Детский сад № 377;

ул. Чкалова, 30 (д/с), 32; ул. Коминтерна, 4(д/с), 6, 5(а), 3, 5; ул.

Героев Хасана, 32, 30, 28, 16, 10, 12, 10а, 8, 6, 4, 28а, 26, 24, 24а, 20, 18;

К. Цеткин, 1,2;

Комсомольский проспект, 94, 90, 92, 83, 85, 88, 86, 84, 84а, 82, 80, 76, 74, 88б;

Смирнова, 4, 3;

Соловьева, 6;

Коломенская,10, 14, 16, 4, 12, 22, 24, 24а, 26, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 49, 51;

Загарьинская,3,6;

Пихтовая, 2, 4, 8, 10, 14, 14а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30а/1, 31, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 40, 40а, 42;

Косьвинская, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13;

Козьмы Минина,1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12;

Ординская, 8, 10а;

Краснополянская,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 28/6, 29/5, 30, 32, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;

Серпуховская, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 11а, 15, 17, 19, 19/2а;

Полазненская, 26;

Лиственная, 2;

Кустовая, 1, 2, 3, 5, 7;

Героев Хасана, 89, 91, 91а, 95, 97, 97а, 107в, 105/1, 105/28, 105/43, 105/44, 105/73, 105/74, 105/115, 105 к21, к 115/3, к72, 107а, 105 (корп 19), (корп 7);

Нейвинская, 1, 10, 10а, 12, 14;

Ашапский пер. 4;

Бригадирская, 1, 2, 9, 14, 20, 26, 8, 26 (лит.А);