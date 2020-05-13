Дмитрий Медведев поддержал предложение Пермского края по изменению федерального законодательства по занятости

Руководитель Центра занятости населения Пермского края Марина Снычева приняла участие в видеоконференции, в ходе которой председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев общался с представителями шести регионов. Онлайн-совещание подвело итоговую черту Недели приемов по вопросам трудовых прав граждан, которая проходила с 6 по 12 мая 2020 года в Пермском крае. В этот период на площадке пермской общественной приемной председателя партии активно работала «горячая линия», консультанты call-центра приняли более 5 тысяч звонков, проходили skype-приемы граждан и вебинары.

Александр Бойченко и Марина Снычева в общественной приемной председателя партии "Единая Россия".

Провести Неделю приемов граждан в каждом регионе России поручил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания 1 мая 2020 года.

- В начале мая мы договорились, что правозащитный центр нашей партии проведет Неделю дистанционных приемов граждан, - отметил на этот раз Дмитрий Медведев. - Это важно по двум причинам. Надо было посмотреть, какие основные нарушения трудовых прав граждан, проанализировать их и подготовить предложения по совершенствованию трудового законодательства. Сегодня мы такую работу проводим во всех регионах России. Это делается, в том числе, и в режиме видеоконференций.

Марина Снычева обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой закрепить в федеральном законе «О занятости населения в РФ» обязанность работодателей по подаче сведений на портал «Работа в России» о вакансии с привязкой к региону, где фактически находятся рабочие места. Сегодня только через этот сайт люди могут встать на учет по безработице, получить поддержку и государственную услугу в поиске работы.

- Одной из приоритетных задач сейчас является оперативное решение вопросов занятости жителей региона, - объяснила она. - Однако на портал работодатели предоставляют информацию о вакансиях по месту регистрации самого юридического лица или индивидуального предпринимателя. К примеру, если у крупной торговой сети есть предложения о работе в Перми, а зарегистрирована она в Москве, то такие вакансии пермяки не видят.

Дмитрий Медведев инициативу Пермского края поддержал, соответствующие рекомендации будут даны Министерству труда и социальной защиты России.

- У нас в стране сегодня очень непростая ситуация в сфере занятости, кому-то, может быть, работу нужно будет поменять, - отметил Дмитрий Медведев. - Мы стремимся к тому, чтобы все федеральные услуги были сквозными, чтобы их было видно по всей стране и самим работникам, и работодателям. Мы рекомендуем нашим коллегам из Минтруда обязать работодателей размещать на портале «Работа в России» вакансии применительно к регионам. Тогда у нас будет универсальный единый реестр.

В call-центре общественной приемной.

Пермская приемная всегда старается работать на опережение, чтобы максимально снимать социальную напряженность и предоставлять жителям Прикамья самую актуальную информацию. В этом помогают вебинары. Так, в ходе Недели приемов состоялись пять вебинаров – министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, директора ГКУ «Центр занятости населения» Марины Снычевой, представителей «Ассоциации юристов России». Профильные министры подробно рассказали об организации работы врачей и педагогов, об оплате их труда в период пандемии коронавируса, а директор центра занятости – о текущей ситуации на рынке труда Прикамья в условиях эпидемии и основных аспектах государственной поддержки в сфере занятости населения. Общее количество просмотров вебинаров уже превысило более 30 тысяч.

Наибольший интерес пермяков вызвал вебинар Марины Снычевой, он собрал наибольшее количество просмотров.

Сегодня для пермяков вопросы трудовой занятости стоят на первом месте. Эта тему Марина Станиславовна также обсудила на встрече с руководителем Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае, председателем комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Александром Бойченко. Руководитель приемной подчеркнул, что на федеральном и региональном уровнях действует несколько масштабных программ поддержки граждан и бизнеса, направленных на сохранение занятости. В частности, многие крупные компании региона вошли в список системообразующих и теперь смогут претендовать на помощь со стороны бюджета. В Пермском крае депутаты Законодательного Собрания утвердили уже два пакета мер поддержки и готовятся принять третий.

- Самое важное для предприятий, на мой взгляд, – это субсидирование процентной ставки, - сказал Александр Бойченко. - Компаниям выдадут кредиты под 3,5% на пополнение оборотных средств. Эти деньги они могут использовать, в том числе, на поддержку своих сотрудников, обеспечивая их работой и достойной зарплатой.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

На федеральном и региональном уровне определён перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Жителям, потерявшим работу после 1 марта 2020 года, в Прикамье предусмотрено пособие по безработице в размере МРОТ (более 13 тысяч рублей). Если у таких граждан есть несовершеннолетние дети, то на каждого ребёнка выделяется по 3 тысячи рублей.

Также Центр занятости совместно с тремя министерствами краевого правительства с 15 мая 2020 года запускает проект «Начни своё дело». Его цель – вовлечение жителей региона в предпринимательскую деятельность. Прикамцы могут получить финансовую поддержку на создание бизнеса в размере от 108 тысяч рублей.