"Колян стал бойцом ММА, а Эдик - коллектором". Как за 10 лет изменились «Реальные пацаны»

Чтобы получить многомиллионное наследство, Колян должен завоевать черный пояс бойца смешанных единоборств ММА. Так начинается десятый сезон главного пермского сериала «Реальные пацаны», который стартует 12 мая на канале ТНТ.

Колян становится бойцом ММА. Фото: пресс-служба канала ТНТ.Фото: кадр из фильма

Изменения произойдут и в жизни остальных героев сериала. Эдику пришлось освоить профессию коллектора, чтобы достать деньги на уплату ипотеки. Вован и Валя начинают сходить с ума в процессе воспитания тройни. Ну а полицейские Базанов и Ознобихин придумают гениальный способ поднять раскрываемость в районе.

А мы вспомним, как изменились за 10 лет главные герои сериала.

В первом сезоне гопник Колян Наумов заключил сделку с правосудием, благодаря чему остается на свободе. Правда, теперь за ним везде по пятам следует оператор. И жизнь «реальных пермских пацанов» становится известной во всей стране.

Сериал «Реальные пацаны» снимался в «Доме грузчика». Сейчас из квартиры, где шли съемки, сделали музей. И туда можно прийти на экскурсию.

"Колян" и "Лера" в 2011 году. Фото: пресс-служба канала ТНТ

Николай Наумов – «Колян» - за эти 10 лет снялся в десятке фильмов и сериалов, в том числе «Бедные люди», «Гражданский брак», «Корпоратив», «Друзья друзей».

"Колян" и "Лера" в 2020 году. Фото: пресс-служба канала ТНТФото: кадр из фильма

На счету у «Леры» - Зои Бербер – участие в нескольких сериалах: «Девять жизней», «Душегубы», «Возмездие».

Армен Бежанян осенью 2019 года был избран депутатом Осинской городской думы и намеревался побороться за кресло мэра.

Армен Бежанян стал депутатом.Фото: Юлия Лоза

Армен Бежанян и Марина Федункив в первом сезонеФото: кадр из фильма

Арменка и "тетя Марина". Фото: пресс-служба канала ТНТ.Фото: кадр из фильма

«Тетя Марина», мама Коляна, - Марина Федункив после съемок в сериале стала участвовать в проектах «Comedy Woman», «Камеди клаб». Она снялась в фильмах «Бабушка легкого поведения», «Корпоратив», «Счасья! Здоровья!». А недавно испытала себя в качестве певицы и даже выпустила сольный сингл «Не Устоишь».

"Мама Коляна". Фото: пресс-служба канала ТНТФото: кадр из фильма

Вован – Владимир Селиванов – снялся в сериале «Бедные люди», фильмах «Zомбоящик» и «Воин».

"Вован" - первый сезонФото: кадр из фильма

Владимир СеливановФото: kinopoisk.ru

Эдик – Станислав Тляшев - стал сценаристом нескольких популярных сериалов «Адаптация», «Восьмидесятые», «Как я встретил вашу маму», «Воронины». В начале сериала Эдик мучительно выбирает между Валей и Машей.

Эдик и Валя.Фото: кадр из фильма

Эдик в 10-м сезоне стал коллектором. Фото: пресс-служба ТНТ.Фото: кадр из фильма

Две подруги: Маша и ВаляФото: kinopoisk.ru

Маша – Мария Скорницкая – снималась в сериалах «Бедные люди», «Желтый глаз тигра», фильмах «Левиафан», «Человек из будущего».

Мария СкорницкаяФото: kinopoisk.ru

У Вали – Валентины Мазуниной – довольно успешная актерская карьера – около тридцати ролей, том числе в фильмах «Горько!»и «Горько!-2», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Самый лучший день».

Валентина МазунинаФото: kinopoisk.ru

Антон Богданов в 10-м сезоне не снимается. Он решил покинуть проект ради съемок в серьезных драматических кинолентах. Антон сыграл одну из главных ролей в фильме «Т-34». Также в последнее время он снимался в картинах «Майор Гром: Чумной Доктор», «Сирийская соната», «Друг на продажу», сериалах «Цыпленок жареный», «Полярный».

Антон БогдановФото: Личная страничка героя публикации в соцсети