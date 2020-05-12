Как будем сдавать ЕГЭ и какие выплаты дадут учителям

13 мая в 16.30 пройдет брифинг министра образования Пермского края Раисы Кассиной. В прямом эфире министр ответит на самые важные вопросы, волнующие сейчас школьников и студентов, их родителей и педагогов:

- Каковы итоги дистанционного обучения школьников?

- Как в этом году будет организована сдача ЕГЭ и ОГЭ?

- Как будут проходить вступительные экзамены в пермские колледжи и техникумы?

- Какие выплаты будут положены учителям по итогам работы на «дистанционке» и многое другое.

Вы можете прислать свои вопросы министру образования по электронной почте yaroslav.bogdanovskiy@phkp.ru или оставить их в личном сообщении в группе «Комсомольской правды»-Пермь» ВКонтакте vk.com/kpperm.

Следить за ходом брифинга вы можете на сайте.perm.kp.ru или на странице vk.com/kpperm.