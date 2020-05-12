2020-05-12T13:54:26+03:00
Общество

Как будем сдавать ЕГЭ и какие выплаты дадут учителям

Министр образования Прикамья ответит на вопросы школьников, их родителей и педагогов в прямом эфире «Комсомольской правды» - Пермь»
Поделиться:
Министр образования Прикамья Раиса Кассина ответит на вопросыМинистр образования Прикамья Раиса Кассина ответит на вопросы
Изменить размер текста:

13 мая в 16.30 пройдет брифинг министра образования Пермского края Раисы Кассиной. В прямом эфире министр ответит на самые важные вопросы, волнующие сейчас школьников и студентов, их родителей и педагогов:

- Каковы итоги дистанционного обучения школьников?

- Как в этом году будет организована сдача ЕГЭ и ОГЭ?

- Как будут проходить вступительные экзамены в пермские колледжи и техникумы?

- Какие выплаты будут положены учителям по итогам работы на «дистанционке» и многое другое.

Вы можете прислать свои вопросы министру образования по электронной почте yaroslav.bogdanovskiy@phkp.ru или оставить их в личном сообщении в группе «Комсомольской правды»-Пермь» ВКонтакте vk.com/kpperm.

Следить за ходом брифинга вы можете на сайте.perm.kp.ru или на странице vk.com/kpperm.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Радио «Комсомольская правда» запустила серию подкастов «Гости из будущего» в рамках проекта "Урок цифры"
Серия подкастов «Гости из будущего», созданная ИД «Комсомольская правда» совместно с организацией «Цифровая экономика» и ведущими технологичными компаниями России
Подведены итоги Московского международного Салона образования 2020
С 26 по 29 апреля более 250 000 руководителей и специалистов образовательных организаций, органов управления образования, представителей бизнеса, учащихся и их родителей России и русскоговорящего зарубежья посетили онлайн-мероприятия ММСО
РЭУ им. Г.В. Плеханова занял 3-е место в мире по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования и вошел в топ-100 вузов мира по соответствию целям ООН в области устойчивого развития
Британское рейтинговое агентство Times Higher Education (THE) опубликовало результаты всемирного рейтинга влияния вузов на достижение целей ООН в области устойчивого развития (THE Impact Rankings 2020)
«Детям о войне»: новая книга «Просвещения» поможет сохранить память о прошлом»
В этом году, отмечая 75-летие великой Победы, мы вновь обращаемся к подвигам тех, кто ценою собственной жизни остановил врага. О том суровом и героическом времени рассказывает новая книга издательства «Просвещение» «Детям о Великой Отечественной войне»
Учимся дома: 25 бесплатных онлайн-курсов китайского и других восточных языков
Пандемия коронавируса пройдет. А знание китайского языка будет еще полезнее, чем до нее. “КП” выбрала 25 бесплатных онлайн-курсов китайского, японского, турецкого и других восточных языков
В Цифровом Диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек
Подведены итоги ежегодной акции Цифровой Диктант – самой масштабной проверки знаний в сфере информационных технологий в России. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось более чем в 8 раз
Новости 24