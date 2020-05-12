2020-05-12T12:51:59+03:00
Общество

«Голода нет, но продукты заканчиваются». Пермяк - племянник отшельницы Агафьи Лыковой рассказал о ее жизни в тайге

Из-за коронавируса ей пока не везут крупы, овощи, семена и сено для коз
Алена ОВЧИННИКОВА
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В последний раз к отшельнице Агафье Лыковой приезжали гости с "большой земли" перед Новым годом. Фото: заповедник "Хакасский"В последний раз к отшельнице Агафье Лыковой приезжали гости с "большой земли" перед Новым годом. Фото: заповедник "Хакасский"
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- Я пишу Агафье Карповне смс-ки, поздравляю с праздниками, знаю, что она их читает, но ответа не получаю, потому что ни она, ни ее помощник Алексей не являются уверенными пользователями, - рассказывает племянник знаменитой отшельницы из Перми Антон Лыков.

Голода нет, но продукты заканчиваются

Все новости о своей тете пермяк узнает от крестного сына Агафьи Карповны - Николая Седова. Известная отшельница изредка созванивается с ним. Последний звонок был на прошлой неделе.

- Зиму мы пережили нормально, у нас тишь, да гладь, но если будет возможность, то продукты питания нам можно завезти, - попросила Агафия Лыкова. – Голода, конечно, нет: мука осталась и овощи, остальное заканчивается.

Агафья и ее помощник Алексей. Фото: заповедник "Хакасский".

Агафья и ее помощник Алексей. Фото: заповедник "Хакасский".

И только недавно из телефонного звонка известная отшельница узнала, что в мире бушует коронавирус, который уже унес 280 тысяч жизней, и может представлять реальную угрозу и ее здоровью. Ведь по началу болезнь протекает бессимптомно, и приехавший к ней человек может не догадываться, что является носителем вируса.

В 80-х пневмония унесла жизни троих отшельников

- Я тоже собрал ей посылку с церковными свечами и написал тете письмо, где указал о том, что в стране, и в мире сейчас беда, много людей умирает, - объясняет Антон Лыков. – Что началась она в Китае, а потом пришла в Европу и к нам. У нас она протекает лучше, чем в других странах, мы, русский народ, имеем хороший иммунитет. Но вот для нее это вирус может быть чрезвычайно опасным, так как в 80-х годах ее старшие братья Димитрий и Саввин, а также сестра Наталья умерли один за другим как раз из-за пневмонии. Отшельники из-за изолированного образа жизни не смогли противостоять вирусам, которые завезли к ним те, кто не попадя начал ездить на заимку.

После первой встречи с цивилизацией в семействе отшельников удалось выжить только отцу Карпу Осиповичу, который справился с недугом только потому, что был «натренирован жизнью в миру». Агафья же выжила исключительно благодаря своей молодости, ей тогда было 39.

Поездку пока пришлось отложить

В последний раз в гости в таежный тупик с «большой земли» приезжали накануне 2020 года. В декабре у известной отшельницы побывали Николай Седов и инспекторы заповедника «Хакасский». Они привезли ей подарки на Новый год: новый платок с узорами и юбку цвета морской волны, а еще рыбу, мясо, кедровое масло.

Этой весной завоза продуктов, семян, сена и комбикорма для коз еще не было. Причина понятна – коронавирус. Но решать проблему нужно: отшельница нуждается в помощи.

- Мы проводим обход или облет территории, тем более что весна – время лесных пожаров, выходят браконьеры, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск» директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. - Так что наши инспекторы продолжают работу. И мы, конечно, во время плановых обходов по пути навестим Агафью, привезем ей, что нужно: продукты, семена, письма. Но мы понимаем ответственность за ее здоровье, поэтому постараемся максимально не контактировать. Поздороваемся, поговорим на расстоянии, оставим все и уедем.

Племянник Антон Лыков из Перми отложил свою поездку к знаменитой тете на неопределенное время. Фото: личный архив.

Племянник Антон Лыков из Перми отложил свою поездку к знаменитой тете на неопределенное время. Фото: личный архив.

Именно из-за коронавируса свою поездку к тете в Хакассию отложил и племянник Антон Лыков, хотя собирался навестить ее еще с прошлого года.

- Я даже специально ушел в отпуск по уходу за ребенком, чтобы была возможность съездить к тете, но сейчас все полеты прекратили, и я жду у моря погоды. Возможно, это и к лучшему, стоит переждать время, чтобы не завести Агафье Карповне вирус на заимку. Надеюсь, что когда-нибудь Бог обязательно даст нам эту встречу!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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