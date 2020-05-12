Коронавирус в Перми, последние новости на 12 мая 2020 года: число зараженных составило 734 человека

Число людей, зараженных коронавирусом в Пермском крае, на утро 12 мая 2020 года достигло 734 человек. За минувшие сутки было выявлено 10 новых случаев заражения COVID-19. У одного человека коронавирус был зафиксирован посмертно. Шесть пациентов с симптомами болезни проходят лечение в больнице, трое человек, у которых вирус протекает без симптомов, изолированы на дому.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что состояние новых заразившихся пациентов оценивается как удовлетворительное.

Таким образом с начала эпидемии коронавируса в Пермском крае количество зараженных составило 734 человека. Вылечились 384 человека. 22 пациента скончались. На домашнем карантине находятся 1239 человек.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

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