2020-05-12T09:07:49+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 12 мая 2020 года: число зараженных составило 734 человека

Мы собрали последние новости о числе зараженных коронавирусом в Пермском крае [аудио]
Виктор Правдин
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Число людей, зараженных коронавирусом в Пермском крае, на утро 12 мая 2020 года достигло 734 человек. За минувшие сутки было выявлено 10 новых случаев заражения COVID-19. У одного человека коронавирус был зафиксирован посмертно. Шесть пациентов с симптомами болезни проходят лечение в больнице, трое человек, у которых вирус протекает без симптомов, изолированы на дому.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что состояние новых заразившихся пациентов оценивается как удовлетворительное.

Таким образом с начала эпидемии коронавируса в Пермском крае количество зараженных составило 734 человека. Вылечились 384 человека. 22 пациента скончались. На домашнем карантине находятся 1239 человек.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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