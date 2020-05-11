2020-05-11T21:24:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 12 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 12 мая 2020 года [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Уровень прироста заболевших в Перми снижаетсяУровень прироста заболевших в Перми снижаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 12 мая 2020 года количество людей, инфицированных коронавирусом, в Пермском крае достигло 753. Накануне было выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У одного человека коронавирус был зафиксирован посмертно. Шестеро с симптомами болезни проходят лечение в больнице,трое изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

- Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщает минздрав Пермского края.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции

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Из 9 новых инфицированных - 6 мужчин, 3 женщин. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 4 человека, 2 человека в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Из больниц за минувшие сутки был выписан 21 человек. Таким образом общее количество выздоровевших на 12 мая 2020 года составило 384 человека.

С 12 мая в Пермском крае смягчен режим самоизоляции. Возобновлена работа салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, небольших магазинов непродовольственных товаров, мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, изготовлению ключей. Разрешены прогулки и пробежки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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