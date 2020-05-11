2020-05-11T17:52:00+03:00
Общество

Выход из режима самоизоляции в Перми: когда пермяки выйдут на работу

Как изменится режим самоизоляции в Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Начнут работать небольшие магазиныНачнут работать небольшие магазиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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11 мая Президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении нерабочих дней. Означает ли это, что пермяки уже с 12 мая могут выходить на работу?

Как уточнил Президент, главы субъектов по-прежнему сами принимают решения о сроках выхода из режима ограничений. В Пермском крае Дмитрий Махонин накануне подписал указ об изменении режима самоизоляции, исходя из наших реалий.

Так что на работу с завтрашнего дня в Прикамье могут выходить только сотрудники салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, маленьких магазинов непродовольственных товаров, а также мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, изготовлению ключей. Выйдут на рабочие места и сотрудники многофункциональных центров.

Остальным пермякам предлагается трудиться на удаленке.

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До сих пор под запретом остается проведение массовых мероприятий. До 25 мая остаются закрытыми крупные торговые центры, кафе, рестораны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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