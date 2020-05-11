Пермские эпидемиологи прогнозируют, когда наступит конец эпидемии коронавируса

Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета Ирина Фельдблюм ответила на актуальные вопросы о ситуации с коронавирусом в регионе.

- Ирина Викторовна, с точки зрения эпидемиолога, насколько сейчас оправданно изменение режима самоизоляции?

- За последние дни процент прироста вновь зараженных снизился. Так оно и должно было быть. Я считаю, что мы вышли на уровень плато эпидемии коронавируса две недели назад, когда прирост заболевших составлял 18 - 20 человек в день, то есть 2-3 процента. А сейчас мы начали спускаться, как и прогнозировали. Об этом свидетельствует и то, что выздоровевших у нас становится больше, чем вновь заболевших. Это хороший показатель.

И изменение режима происходит как раз в результате таких хороших показателей. Раньше мы не могли на это решиться, да и не надо было. А сейчас - самое время. Надо потихонечку режим самоизоляции отпускать.

- Но вирус все равно останется?

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

- Да, он будет циркулировать. И сейчас важно людей из группы риска - тех, кто старше 65 лет и с хроническими заболеваниями - придержать на самоизоляции. А остальные - те, кто могут противостоять вирусу, должны выходить на улицу. Наша популяция должна приобрести антитела к вирусу. В результате носительства или кратковременной встречи с вирусом у здоровых людей идет выработка антител, в итоге формируется иммунная популяция. Это неизбежный процесс.

- То есть если небольшое количество вирусных частиц попадет в организм, это создаст определенный иммунитет?

- Да, организм ответит формированием антител. Для нас это сейчас чрезвычайно важно. Организм должен противостоять инфекции. Поэтому люди из группы риска должны оставаться дома, чтобы вирус циркулировал среди, скажем так, здоровой популяции. Когда он циркулирует среди людей, которые могут противостоять ему, вирус начинает ослабевать. Его вирулентные патогенные свойства снижаются. И эпидемия уходит.

- А вы можете дать какой-то временной прогноз?

- Прогнозы давать сложно, но я бы спрогнозировала, что под конец мая - начало июня мы должны уйти из состояния эпидемии. Это будет зависеть от того, насколько хорошо и умело мы выйдем из самоизоляции. Но это не значит, что вирус не будет циркулировать. Он все равно останется. Мы должны научиться с ним жить, как с гриппом.

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