Можно ли гулять без документов и кататься на детских площадках

Тьфу-тьфу! - но, кажется, почти полтора месяца самоизоляции дали положительный эффект. Ежедневный прирост зараженных коронавирусом снизилось до уровня менее 1 процента в день. 10 мая в Пермском крае было выявлено всего 8 зараженных, 11 мая - 10. И власти решилина две недели изменить режим самоизоляции- об этом говорится в указе губернатора Пермского края.А затем, если ситуация не ухудшится, будут постепенно снимать и другие ограничения. Как именно изменится режим - отвечаем на основные вопросы наших читателей.

1. Нам разрешили одиночные прогулки. Но если возле дома негде гулять, можно ли доехать, к примеру, до сквера на автобусе?

Разрешены только пешие прогулки и пробежки от места самоизоляции и обратно. Чем меньше людей будет ездить на общественном транспорте, тем меньше возможность заражения.

2. Можно ли гулять по набережной и на эспланаде?

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

Пока эти места массового отдыха готовят к открытию, дезинфицируют. Они будут открыты для прогулок в ближайшее время. Но точная дата не определена.

3. Где лучше гулять с детьми?

В указе губернатора Пермского края специально отмечается, что прогулки разрешены в общественных местах, парках, садах и скверах - за исключением прогулок на детских площадках. Это объясняется тем, что частички вируса могут долго держаться на металлических частях детских горок и каруселей.

4. Будут ли останавливать полицейские на улицах одиноко гуляющих и проверять документы?

Они могут это сделать, поэтому документы лучше носить с собой, чтобы подтвердить, что вы живете в пешей доступности от места, где вас остановили.

5. Какие предприятия смогут работать после 12 мая?

Салоны красоты, парикмахерские, автосалоны, а также магазины непродовольственных товаров площадью не более 50 квадратных метров, если у них есть отдельный вход. Одновременно в магазине не может быть более пяти покупателей.

Также разрешена работа мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, изготовлению ключей.

До открытия в помещениях должна быть проведена генеральная уборка с дезинфекцией. Перед началом смены все работники должны пройти «входной фильтр» - бесконтактное измерение температуры и осмотр на наличие признаков ОРВИ. На рабочем месте сотрудники обязаны носить средства индивидуальной защиты.

6. Как будут работать МФЦ?

Многофункциональные центры «Мои документы» будут работать по предварительной записи. Но будут принимать документы только по жизненно важным услугам: по сделкам с недвижимостью, снятию обременения с объекта, подаче заявления на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации или для получения справок, необходимых для приема на работу. Запись по многоканальному телефону 8-800-550-05-03.

7. Парикмахерские будут работать в обычном режиме?

Парикмахерские и салоны красоты смогут принимать клиентов только по предварительной записи, по одному человеку в кабинете. Между посетителями должен быть интервал не менее 20 минут. Если вы пришли раньше времени и мастер еще не освободился, ждать своей очереди в салоне нельзя - только на улице и при соблюдении дистанции 1,5 метра.

8. Откроются ли торговые центры?

Крупные торговые центры, так же, как и кафе, рестораны, - это места, где риск заражения наиболее высок, поэтому их не откроют, по крайней мере, до 25 мая.

9. Начнутся ли плановые приемы в больницах и поликлиниках?

Режим работы больниц и поликлиник с 12 мая не изменится. Как сообщили в Минздраве Пермского края, приказ о возобновлении планового приема еще не издан.

10. Можно ли загорать на пляжах?

Жаркие майские праздники заставили горожан вспомнить о пляжах. Но в администрации Перми разочаровали:

- До снятия режима полной самоизоляции посещать места массового отдыха у воды не разрешено.Проверки на городских пляжах будет проводить полиция. Нарушителей режима самоизоляции будут привлекать к ответственности.

Так что наступившее похолодание многих пермяков спасло от соблазна поваляться на песочке и заработать солидный штраф - от 1 до 30 тысяч рублей.