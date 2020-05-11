«Копают грядки, моют посуду, делают массаж». Пермский парикмахер на самоизоляции рассказала, как с ней расплачиваются за стрижки

Сегодня 11 мая вступил в силу указ главы Пермского края Дмитрия Махонина о смягчении режима самоизоляции. Пермякам разрешили прогулки как одиночные, так и в компании — но только с теми, с кем проживаешь. Также можно заниматься спортом, но, не скапливаясь в группы, и по необходимости надевая маски. А с 12 мая откроется ряд магазинов, откроются салоны красоты и парикмахерские, чему, естественно, рады не только клиенты, но и сами работники.

Парикмахер Марина Сердюкова (имя изменено - Ред.) рассказала «Комсомолке», как она пережила самоизоляцию.

Последнюю смену я отработала 26 марта. С тех пор наш салон закрыт. Это было ожидаемо. Мы наблюдали за ситуацией с коронавирусом в других странах, поэтому были готовы к такому развитию событий в нашем городе.

Первые звонки

Клиенты начали звонить примерно через две недели после закрытия салона. Причем звонили как постоянные, так и случайные люди. У блондинок отросли корни, стали обрастать мужчины. Через три недели начали просить сделать женские стрижки, ситуация начала набирать оборот.

Не нарушать закон

Я решила не работать на дому и не выезжать на заказы. Это, в первую очередь, не безопасно для здоровья, а во-вторых, не хотелось платить штрафы. В соседний салон, который работал в период самоизоляции, приходили с проверкой - директора оштрафовали, а салон закрыли на два месяца.

Подставной клиент

Мою знакомую за работу на дому оштрафовали на 100 тысяч рублей - пришел подставной клиент. Вот так в стремлении заработать 500-1000 рублей, мастер потеряла 100 тысяч. После таких случаев не хочется делать добро и идти навстречу людям (особенно незнакомым), рискуя собственным здоровьем и деньгами.

Клиенты - родственники

Работаю дома исключительно с родственниками с которыми нахожусь на изоляции на даче. По крайней мере ручки не забудут. Благо семья большая. Денег это, конечно, не приносит. Зато приходит понимание, что любишь свою работу и уже жутко соскучился по ней.

«Клиенты» расплачиваются натуральным обменом - копают грядки, моют посуду, делают массаж.

Дома работать тяжелее

Дома, конечно, стрижка длится дольше. Не все инструменты и материалы есть в наличии, в отличие от салона. Элементарно нет кресла, не то освещение, розетка расположена ни с руки - все это и тормозит процесс.

Забавный случай

На днях решила покрасить тетю, а материалов-то нет. Использовала, что было в доме - рисковала. Пришлось сильно извернуться, чтобы она не вышла ярко-оранжевой апельсинкой вместо привычного русого с золотисто-медным оттенком. Боялись все: и мастер, и клиент, и муж. Но все получилось! Как говорил мой учитель: «Дело не в том, какой краской красишь, а в том, какой колорист с тобой работает!».

Долгожданное открытие

Завтра мы снова выйдем на любимую работу, увидим любимых клиентов, наденем красивые платья. Будет ярко светить солнце, и мы снова понесем красоту и хорошее настроение в этот мир!

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