В северном районе Пермского края введен режим ЧС из-за паводка

В Гайнском районе Пермского края введен режим ЧС. В нескольких поселках произошло резкое повышение уровня воды в реках. Затоплены сотни дворов с домами и надворными постройками. Большая вода поднялась в домах до окон, а в некоторых и выше. По улицам можно передвигаться только на лодках.

Надворные постройки затопило по крыши. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarks

Затопленными оказались три населенных пункта: поселки Серебрянка, Кебраты и Усть-Черная. Резкий подъем уровня воды произошел в реке Весляна.

Улицы превратились в сплошную реку. Поселок Серебрянка в Гайнском районе. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarks

- Гидрологическая обстановка ухудшилась в связи обильным снеготаянием, вызванным повышением среднесуточной температуры воздуха, - сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В поселке Серебрянка развернут пункт временного размещения в школе. В нем размещены 6 взрослых. В поселке Кебраты эвакуации не потребовалось.

Заготовленные местными жителями дрова, унесло течение. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarks

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