2020-05-11T00:58:25+03:00
Происшествия

В северном районе Пермского края введен режим ЧС из-за паводка

Три поселка ушли под воду после разлива реки Весляна
Анна Маркова
Поделиться:
Поселок Серебрянка в Гайнском районе. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarksПоселок Серебрянка в Гайнском районе. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarks
Изменить размер текста:

В Гайнском районе Пермского края введен режим ЧС. В нескольких поселках произошло резкое повышение уровня воды в реках. Затоплены сотни дворов с домами и надворными постройками. Большая вода поднялась в домах до окон, а в некоторых и выше. По улицам можно передвигаться только на лодках.

Надворные постройки затопило по крыши. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarks

Надворные постройки затопило по крыши. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarks

Затопленными оказались три населенных пункта: поселки Серебрянка, Кебраты и Усть-Черная. Резкий подъем уровня воды произошел в реке Весляна.

Улицы превратились в сплошную реку. Поселок Серебрянка в Гайнском районе. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarks

Улицы превратились в сплошную реку. Поселок Серебрянка в Гайнском районе. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarks

- Гидрологическая обстановка ухудшилась в связи обильным снеготаянием, вызванным повышением среднесуточной температуры воздуха, - сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В поселке Серебрянка развернут пункт временного размещения в школе. В нем размещены 6 взрослых. В поселке Кебраты эвакуации не потребовалось.

Заготовленные местными жителями дрова, унесло течение. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarks

Заготовленные местными жителями дрова, унесло течение. Фото: скриншот видео vk.com/bookmarks

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителе​й Пермского края эвакуируют из-за паводка

Больше двух десятков домов в Гайнском районе оказались в зоне бедствия [фото] (подробнее...)

В Перми подтопило «Счастье не за горами»

К арт-объекту стали приходить пермяки, чтобы сфотографироваться [видео] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми машина сбила 10-летнюю девочку
В Прикамье воссоздали «Бессмертный полк», посадив тысячи деревьев, в честь погибших в годы ВОВ
В Перми супруги с двумя детьми перевернулись на водном мотоцикле
В Перми из окна 9-этажного здания выпал 33-летний мужчина
Школьники Пермского края каждый день рискуют жизнью, чтобы отправить домашнее задание учителю
В Пермском крае от коронавируса выздоровели две пациентки старше 75 лет
Еще у 8 пермяков обнаружен коронавирус
В Пермском крае выписали еще девять пациентов после лечения от коронавируса
Аномальное тепло в Пермском крае сменится дождями
«Это чувство настоящего единения». Песню «День Победы» спели на государственных языках всех народов ПФО
Лазерное шоу в Перми в День Победы 9 мая отменили
В Перми сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Четырехлетняя дочь главы Прикамья прочитала стихотворение, посвященное Дню Победы
В больнице в Пермском крае скончалась еще одна пациентка с коронавирусом
«Среди заболевших два ребенка». В Пермском крае еще 16 человек заразились коронавирусом
«Чудом остался жив». В Перми из окна пятого этажа выпал мужчина
«Пострадали четыре человека». В Перми женщина-водитель «Яндекс такси» попала в ДТП
«В воде плавали мешки с овощами». В Пермском крае в реку опрокинулась груженая фура
ВТБ в Прикамье заключил соглашения по программе кредитования на зарплату сотрудникам на сумму более 200 млн рублей
В Пермь прилетел самолет с вахтовиками на борту, которые не могли вернуться домой из-за коронавируса
«Мой город Пермь» призывает жителей региона присоединиться к акции «Фонарики Победы»
В Перми водитель МАЗа погиб, переезжая железнодорожный переезд
Пермские теплоэнергетики напомнят недобросовестным клиентам об их долгах
В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 20 человек
«Еще одна жертва». В Прикамье умер пациент с коронавирусом
«Ему всего 17 лет было, столько планов». В Перми убили студента экономического колледжа
В Пермском крае из больниц выписали еще 36 пациентов, после лечения коронавируса