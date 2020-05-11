2020-05-10T23:27:38+03:00
Общество

«Люди в воде!» Пермяки рассказали, как они спасали семью с детьми, упавшую в реку с гидроцикла

Они несколько раз пытались забраться на водный мотоцикл, но безуспешно
Анна Маркова
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ЧП произошло на реке Васильевка в Перми. Фото:/vk.com/mr_i_nvЧП произошло на реке Васильевка в Перми. Фото:/vk.com/mr_i_nv
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Едва не обернулся бедой случай, который произошел на реке Васильевка в микрорайоне Голованово 9 мая. Муж с женой, двумя дочками и собакой сели на гидроцикл и решили погонять по водной глади. Резкое движение, мотоцикл накренился и четверо, вместе с собакой оказались холодной в воде.

К счастью, взрослые частично позаботились о мерах безопасности, на всех были надеты спасательные жилеты.

До берега было достаточно далеко, дети вряд ли смогли самостоятельно доплыть до него. На помощь семье пришли другие отдыхающие, идущие недалеко от места ЧП на своей лодке.

- Мы с семьей решили прокатиться на лодке, - рассказывает Елена Щеникова. - Нас было 5 человек. Мы вышли из залива, потом почему-то решили идти обратно, нас словно что-то потянуло туда. Идем и наш зять закричал: «Люди в воде!». Мой муж, который был за рулевого тоже их увидел, быстро подошли к ним. Мы даже представить не могли, что там целая семья!

В студеной воде посредине реки были: мама, папа, две девочки, одна постарше, лет 12, а второй года 3, с ними собака. Они несколько раз пытались забраться на гидроцикл, но безуспешно

- Наши мужчины быстро помогли им подняться в лодку, - рассказывает Елена Щеникова. - Маленькая девочка плакала, испугалась сильно, а старшая, умница, никакой паники. Все спасенные сильно замерзли, но все обошлось.

Глава семьи смог забраться на свой гидроцикл и уехал на нем к дому. А женщину и детей спасители доставили на лодке к их пирсу.

- Они спрашивали наш телефон, но было не до этого, мы так были встревожены, высадили их и уехали.

«Комсомольская правда» говорит: «Спасибо!» семье Елены Щениковой, за спасение семьи с детьми на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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