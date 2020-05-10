Коронавирус в Перми, последние новости на 11 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

В Пермском крае количество выздоровевших превысило число заболевших. За прошедшие сутки у 8 человек подтвердился коронавирус. Прирост составил менее 1%, а количество выздоровевших за день превысило число заболевших: 9 против 1.

Роспотребнадзор края сообщает, из 8 новых заболевших: 3 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 5 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из них 4 мужчин, 3 женщин, 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 5 человек, 2 человека в возрасте 45-65.

По информации Минздрава, общее число выздоровевших жителей региона увеличилось до 363.

По данным на утро 11 мая в Прикамье выявлено 735 инфицированных. Из них - 204 пациента проходят лечение в стационарах, у них есть симптомы болезни, 147 пациентов изолированы на дому под ежедневным наблюдением медиков, у них бессимптомное протекание болезни.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

В регионе 21 человек, у которых был обнаружена коронавирусная инфекция - умер: 11 случаев - умерли от COVID-19, 10 случаев - не от COVID-19.

1281 человек – на карантине дома по предписанию главного санитарного врача.

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