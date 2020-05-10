2020-05-10T21:18:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми: число заболевших на 11 мая 2020 года составило 743 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 11 мая 2020 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Общее число инфицированных составило 743 человекаОбщее число инфицированных составило 743 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На 11 мая 2020 года количество людей, инфицированных коронавирусом, в Пермском крае достигло 743. Накануне было выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 3 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 5 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием заболевания.

Из 8 новых инфицированных - 4 мужчин, 3 женщин, 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Из взрослых пятеро - младше 45 лет, двое в возрасте 45-65. Как сообщают в Минздраве Пермского края, все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Из больниц за минувшие сутки было выписано 9 человек: семь из них проходили лечение в Перми, а 2 пациента в больнице Коми-Пермяцкого округа. В числе выписанных из краевой инфекционной больнице – две женщины в возрасте 75 и 78 лет.

Общее количество выздоровевших на 11 мая 2020 года – 363 человека.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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