Коронавирус в Перми: число заболевших на 11 мая 2020 года составило 743 человека

На 11 мая 2020 года количество людей, инфицированных коронавирусом, в Пермском крае достигло 743. Накануне было выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 3 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 5 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием заболевания.

Из 8 новых инфицированных - 4 мужчин, 3 женщин, 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Из взрослых пятеро - младше 45 лет, двое в возрасте 45-65. Как сообщают в Минздраве Пермского края, все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Из больниц за минувшие сутки было выписано 9 человек: семь из них проходили лечение в Перми, а 2 пациента в больнице Коми-Пермяцкого округа. В числе выписанных из краевой инфекционной больнице – две женщины в возрасте 75 и 78 лет.

Общее количество выздоровевших на 11 мая 2020 года – 363 человека.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

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